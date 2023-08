Jordan Zébo réplique à Cédric Doumbé qui veut l’éteindre

Ça se chauffe un peu entre Cédric Doumbé et Jordan Zébo avant leur combat au PFL Paris programmé le 30 septembre prochain, ce dernier s’est exprimé sur les récents propos de son adversaire qui a déjà prédit un combat facile et qu’il va le faire souffrir.

Les débuts de Cédric Doumbé en PFL sont attendus depuis plusieurs mois suite à son annonce d’avoir opté pour la Professional Fighters League au lieu de rejoindre l’UFC mais ils ont dû être retardés suite à sa blessure au poignet à l’entrainement au mois de juin. Adepte du trash-talking et des provocations, l’ancien champion de kickboxing n’aura pas le droit de se manquer et son rival Jordan Zébo ne compte pas lui faciliter la tâche.

Jordan Zébo ne se démonte face aux provocations de Cédric Doumbé

Dans un entretien pour le média La Sueur, Jordan Zébo s’est longuement confié avant cet événement sur divers sujets comme son enfance, sa décision de devenir un combattant professionnel, sa passion pour le MMA, son mental, ses autres loisirs dans sa vie privée, la façon dont il s’est façonné son mental et enfin sur le trash-talk de Doumbé donnant son avis sur les provocations de ce dernier.

“Ça a commencé. Je ne sais pas si ça vient de lui ou de sa team, mais je reçois des messages de gens qui disent “ouais, il va t’éteindre”. Mais c’est rien. Je ne sais pas si c’est sa personnalité ou juste une façon de communiquer pour être connu. Mais moi, ça me met juste dans l’état que c’est le moment de combattre, comme avant. Je vais juste tout lâcher dans la cage.” explique Jordan Zébo en réponse à la dernière attaque de Cédric Doumbé dans son interview pour RMC Sport dans laquelle il s’annonce déjà victorieux et explique dans les détails comment il va mettre à mal son adversaire dans l’octogone afin de faire monter la pression avant la confrontation.

Même s’il est plus discret dans les médias et sur les réseaux, Jordan Zebo est comme Doumbé invaincu dans la cage en professionnel avec quatre victoires en quatre combats et cela va être un premier vrai test pour “The Best”.