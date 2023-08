Jul et Ninho battent Travis Scott sur les ventes d’albums

Les semaines passent et se ressemblent pour Ninho ainsi que pour Jul qui font mieux que Travis Scott ! Les deux rappeurs français continuent d’affoler le compteur des ventes au point de devancer Travis Scott et de se maintenir tous les deux à la tête du dernier Top Album en France.

Le rap français cartonne !

Ninho profite du calme de l’été avec très peu de sorties d’albums pour garder sa première au classement des albums les plus vendus de la semaine. “NI” est certifié Platine depuis quelques jours en franchissant le cap des 100 000 ventes comme chaque projet du rappeur parisien. Son dernier opus s’est écoulé à 6 717 équivalents ventes la semaine passée et cumule désormais 6 semaines en tant que N°1 du Top Albums. Ancien leader de ce classement à la sortie de son album, Jul a encore vendu un peu plus de 4 000 copies de son projet “C’est quand qu’il s’éteint” paru le 6 juin et également déjà certifié disque de platine, l’opus remonte à la deuxième place.

Travis Scott qui s’est fait détrôner de la place de N°1 en France dans le classement de la semaine précédente, le rappeur américain chute cette semaine à la quatrième place avec 3 700 ventes pour “Utopia”. Il est devancé par la bande originale du film “Barbie” et ses 4 000 ventes, un projet porté par le succès des hits de Dua Lipa et Nicki Minaj sur les plateformes de streaming. Dans la suite du classement, Tiakola réussit à prendre la 5ème place avec “Mélo” suivi de l’album “Carré” de Werenoi avec un peu plus de 3 000 ventes chacun. SDM revient à la 7ème place avec “Liens du 100” et Gazo prend la 8ème avec “KMT” alors que Heuss prend la dernière place du Top Album avec “Chef d’orchestre“.