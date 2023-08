Le meilleur album de Rohff selon le rappeur

Avec plus de 20 ans de carrière dans le rap à son actif, Rohff compte des nombreux classiques dans sa discographie avec 10 albums sortis depuis 1999 et dont le onzième Fitna est en préparation. Le rappeur du 94 s’est confié sur le meilleur de ses albums dans un tweet avec le classement de tous ses projets, du moins bon au N°1 en expliquant son choix.

C’est en réponse au profil Twitter Classique du Rap Français qui a fait le classement de ses albums que Rohff a réagi pour livrer son propre classement aux internautes. Le numéro un est “La fierté des nôtres” paru en 2004 d’après Rohff qui comporte notamment les singles “Charisme” avec Wallen, “Le son qui tue” avec Natty, “94” ou encore “Code 187” avec Kamelancien, Alibi Montana et Sefyu.

La fierté des nôtres a marqué Rohff

Il place ensuite “Le code l’horreur” (2008) et “Le code l’honneur” (1999) en deuxième et troisième position, suivi d'”Au-delà de mes limites” (2005) quatrième, “Surnaturel” (2018) cinquième, “La Cuenta” (2010) sixième, “La vie avant la mort” septième (2001), “Grand Monsieur” (2021) huitième, “PDRG (Padre du Rap Game)” (2013) est neuvième et enfin “Le Rohff Game” (2015) se retrouve à la dernière place de classement à la dixième place.

Rohff s’est justifié de classement en précisant faire abstraction de la nostalgie avec le message, “Mon classement en toute objectivité de mes albums est le suivant. (Sans Nostalgie) je suis bien placé pour en parler. Je base mon jugement sur l’énergie, la plume, les thèmes, les techniques, les choix de prod.”. “Ils sont les génériques des périodes compliquées qui m’ont inspirée à les écrire et les interpréter avec rage”, ajoute Housni avant de confier être fier de chacun de ses albums, “Je suis fier de tous ces albums qui je pense, ont chacun, joué un rôle important et apporté une pierre à l’édifice de ma carrière”.

En conclusion de son tweet, Rohff a annoncé que son prochain album va comporter un morceau de 10 minutes de rap sans aucun refrain, “pour les accros d’ça…” a-t-il décrit.

