Naza révèle pourquoi il ne saute jamais dans la foule

Comme chaque été, Naza nous ambiance avec ses nouveaux morceaux et son public lors de ses concerts, mais certains d’entre eux ont déploré qu’il ne se jette pas dans la foule et le chanteur s’est exprimé sur le sujet en réponse à la question d’un internaute.

Naza préfère éviter un bain de foule !

Cette année, Naza est revenu en force avec le tube “1,2,3 Soleil” en compagnie de Keblack (10 millions de vues pour le clip réalisé par Sank Daynnight en 2 mois et 13 millions de streams sur la même période), sa collaboration avec Dystinct pour le single “Business” (30 millions de visionnages pour le clip sur Youtube, N°7 du top des clips musicaux et 30 millions d’écoutes sur Spotify). Il a aussi collaboré avec Benab sur le titre “Didi” et avec DJ Bens sur le morceau “Ça va !”.

En plus de cette actualité musicale, Naza a assuré plusieurs concerts ces derniers mois pour constater qu’il est toujours aussi populaire auprès des auditeurs et dernièrement lors d’une session de questions/réponses avec les internautes sur SnapChat, il a réagi à un de ses fans qui lui demande pourquoi il ne saute pas dans la foule sur scène. « Je sais que vous me donnez la force de fou, mais vous avez pas cette force pour que je saute dans la foule » s’est justifié le chanteur français d’origine congolaise avec beaucoup d’humour alors qu’il a affiché une belle métamorphose physique depuis quelques mois en perdant du mois. “Les vannes sur mon poids, ça me fait kiffer“ avait-il d’ailleurs déclaré en 2020 concernant les blagues des fans sur son poids.

À ne pas rater : Naza, un patron de boîte refuse de payer son showcase, ça termine en bagarre