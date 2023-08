Voici pourquoi Bigflo et Oli ont rencontré Drake

Bigflo et Oli ont donné la raison qui les a poussés à immortaliser leur rencontre avec Drake ! Alors qu’ils enchainent les dates de concerts tout l’été avec notamment 24 festivals au programme, les deux rappeurs toulousains ont l’honneur de retrouver la star canadienne au Madison Square Garden de New York.

Fin juillet, Bigflo et Oli étaient tous les deux de passage aux États-Unis pour un séjour à New York, où ils ont assisté à un concert de Drake en compagnie de 21 Savage. À cette occasion, les deux frères ont pu rencontrer Drizzy et, grâce à une argumentation convaincante, ont réussi à obtenir son accord pour les aborder. Ils lui ont remis un objet de grande valeur.

Bigflo et Oli ont rendu un objet d’une grande valeur à Drake !

En 2020, pour les 27 ans de Bigflo, Oli lui a offert le tout premier carnet de notes de Drake, un petit cahier bleu caché derrière le logo du crocodile de la marque Lacoste. C’est dans ce cahier que le rappeur canadien a écrit ses premiers morceaux au début de sa carrière, dans les années 2000, alors qu’il avait 13 ou 14 ans. Ce cahier avait été vendu aux enchères en mai 2019 pour la somme de 35 000 dollars, d’après les informations de TMZ.

Lors de leur voyage à New York, Bigflo et Oli ont donc rendu personnellement cet objet à Drake, qui en a été ravi. Il a partagé le cahier sur Instagram pour remercier les deux chanteurs français. “En 2020, Oli m’a offert un vieux cahier de rimes unique de Drake. 3 ans après… on lui a rendu ! Merci @champagnepapi pour ta gentillesse et ton accueil ces deux jours !” ont commenté les frères sur Instagram, en publiant des images de cette rencontre mémorable dans les coulisses du prestigieux Madison Square Garden, un geste que Champagne Papi ne pouvait pas ignorer.

“Je vous raconterai bientôt tous les détails quelque part, peut-être lors d’un live ou d’un podcast, j’en reviens toujours pas” a ajouté Bigflo, qui devrait donc partager plus de détails sur ce moment passé en compagnie de Drake, une opportunité que très peu de rappeurs français ont eu la chance d’expérimenter. Une collaboration entre les trois artistes est d’ailleurs désormais envisagée, bien que non encore confirmée.

Sacré crossover ! La rencontre entre Bigflo & Oli et Drake ce Mardi à New York lors de la remise du notebook 😳 pic.twitter.com/1p9sxrGd9O — RAPLUME (@raplume) July 27, 2023