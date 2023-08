Kaaris pose sur un classique d’Orelsan et c’est incroyable

“Si Kaaris avait posé sur le chant des sirènes de Orelsan, il le fume sur son propre son” peut-on lire en description du tweet avec le couplet de Kaaris ajouté au morceau “Le chant des sirènes” d’Orelsan sorti en 2011 sur l’album éponyme de la chanson et le résultat est vraiment bluffant.

“Le chant des sirènes” est un classique d’Orelsan produit par Skread dans lequel le rappeur Caennais décrit de façon fictive sa “descente aux enfers” face à la réalité de sa notoriété. Un internaute a eu l’idée réaliser une nouvelle version de cette chanson pour y ajouter tout d’abord un couplet Kaaris puis à la demande des Twittos celui de Booba. Le passage de Riska sur le single de l’auteur de Civilisation qui est particulièrement réussi et a impressionné les fans.

La fusion géniale de Kaaris sur ce titre d’Orelsan

Un internaute au pseudo de RoiAsbiel a relayé sa production de la fusion d’un passage de Kaaris sur le titre “Criminelle League” sur le single culte d’Orelsan et à la surprise générale ça fonctionne à merveille. Face aux compliments des auditeurs sur Twitter pour sa réalisation, l’auteur est allé encore plus loin dans son remix avec une version plus complète disponible sur Youtube avec le mashup intitulé “Le chant du 93” sur lequel figure également le couplet de Booba, ce dernier étant également présent sur le morceau paru en 2011 extrait de la mixtape “Autopsie Vol. 4“.

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, la prod du “Chant Des Sirènes” de Orelsan convient parfaitement aux couplets de Booba et Kaaris sur “Criminelle League“, un titre qui n’est malheureusement pas disponible en écoute sur les plateformes de streaming et a marqué à l’époque de sa sortie le début de la collaboration entre les deux rappeurs désormais en conflit.