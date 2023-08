Maes moqué sur son imposant physique à cause de ce détail

Ces dernières semaines, Maes a enchainé les concerts pour poursuivre l’exploitation de son dernier album Omerta paru au mois de 9 mars qui s’approche de la certification de disque de platine avec plus de 80 000 ventes pour le moment. Le rappeur originaire de Sevran reste également proche de communauté et poste fréquemment du contenu sur ses réseaux, mais sa dernière publication lui a attiré certaines moqueries.

Après s’être affiché dernièrement aux côtés de Koba LaD et de RK laisser présager un possible featuring entre les trois rappeurs français puis d’avoir assuré un showcase au Maroc pendant lequel son public a insulté Booba, Maes prend un peu de bon temps comme le prouve son dernier cliché publié sur son compte Instagram suivi par 1,6 million d’abonnés sur lequel son physique a interpellé les internautes. Même s’il apparaît comme souvent de plus en plus imposant avec son impressionnante prise de masse, un détail a suscité des nombreux commentaires.

Les fans réagissent à la transformation de Maes !

En effet, certains détracteurs se sont amusés du fait que comme Booba souvent critiqué pour ses jambes trop fines par rapport au reste de son corps, Maes aurait oublié de muscler ses jambes, certains internautes lui ont signalé ce petit détail pour en rigoler en lui rappelant de travailler le bas du corps également à la salle de musculation. “Je suis allé dans les coms, je savais que tout le monde allait parler de ses jambes, c’est vrai qui ne les travaillent pas assez, mais de base, il a surtout des petits mollets, donc il ne peut pas faire grande chose”, “Il a oublié de muscler les jambes askip”, “Le même style physique que son maître”, “Faut travailler les jambes là”, “Les jambes”, “Fait les jambes un peu”, “Bosse les jambes mon gars wsh” ou encore “Jamais skip les jambes à la salle” peut-on lire dans les nombreuses réactions des internautes sur le physique du rappeur.

Des critiques auxquels, Maes n’a pas réagi alors que sa photo a fait le buzz avec plus de 140 000 “j’aime” et qu’il vient aussi en plus de cette actualité d’entrer dans le classement du Top 15 des artistes urbains francophones les plus streamés de l’histoire de Spotify avec un total de 2,2 milliards de streams dans sa carrière à seulement 28 ans.

