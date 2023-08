Ciryl Gane juge Cédric Doumbé, il répond et fait passer un message

Depuis les défaites de Ciryl Gane contre Francis Ngannou et Jon Jones, Cédric Doumbé ne mâche pas ses mots à l’égard du combattant poids lourds de l’UFC. Dans plusieurs déclarations, il a vivement critiqué les performances de son confrère et avait prédit sa défaite lors de son combat contre l’Américain en début d’année. Cependant, Bon Gamin ne semble pas rancunier et lui a adressé un message de soutien encourageant.

Connu pour son trash-talking et ses provocations envers les autres combattants de MMA, Cédric Doumbé s’apprête à faire son grand retour dans la cage à la fin du mois prochain, affrontant Jordan Zébo pour son premier combat au sein de la Professional Fighters League. En attendant, The Best continue de faire parler de lui dans les médias. Cette fois-ci, c’est Ciryl Gane qui s’est exprimé au sujet de son compatriote de manière élogieuse, malgré les moqueries auxquelles il n’a jamais répondu.

Cédric Doumbé réagit à la déclaration de Ciryl Gane !

Dans une vidéo promotionnelle pour Royaltiz qui vous permet d’investir sur la carrière des athlètes afin de gagner de l’argent, Ciryl Gane s’est exprimé sur le nouveau combattant de la PFL. “Cédric Doumbé, très talentueux“, a-t-il déclaré pour commencer avant de juger les performances l’ancien kickboxeur, “Il l’a déjà prouvé dans son style de combat, notamment le pieds-poing au Glory, multiple champion du monde.”, puis de préciser sur son passage au MMA, “Aujourd’hui, il fait sa transition en MMA, j’ai déjà aperçu des entrainements, je pense qu’il peut faire quelque chose de bien.“.

Une séquence qui n’a pas échappé à Cédric Doumbé très actif sur les réseaux en attendant son combat face à Jordan Zébo pour faire monter la pression avant leur confrontation. Il a partagé la déclaration de Ciry Gane le concernant dans une story pour lui adresser un message, “Ciryl c’est la famille“.

Une preuve que les deux combattants de MMA malgré les critiques de Doumbé ne sont pas en conflit et qu’ils s’apprécient réellement. The best ne devrait d’ailleurs pas manquer de commenter le main event de l’UFC Paris le 2 septembre avec le combat de Sergey Spivac face à Bon Gamin.