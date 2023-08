La dépense astronomique de Conor McGregor dans un restaurant

En vacances à Cannes, Conor McGregor se fait plaisir !

Conor McGregor est réputé pour son extravagance et aime dépenser sans compter, notamment pour faire la fête. Comme chaque été, le combattant irlandais de MMA a pris des vacances en France sur la Côte d’Azur afin de profiter de son yacht Lamborghini de 4000 chevaux.

Depuis 2021, après deux défaites consécutives face à Dustin Poirier, le retour dans l’octogone de Conor McGregor se fait attendre. Il pourrait enfin faire son retour pour la fin de l’année à l’occasion de l’UFC 296 au mois de décembre ou bien début 2024, même si l’ancien champion poids légers et poids plumes privilégie la première option selon sa dernière déclaration sur X. The Notorious se dit désormais prêt à combattre et devrait faire face à Michael Chandler.

The Notorious débourse 25 000 euros pour un dîner en amoureux !

En attendant de le retrouver dans la cage, Conor McGregor se repose dans le sud de la France et prend du bon temps en compagnie de sa famille. L’athlète irlandais affiche souvent des images de sa vie privée pendant ses vacances sur ses réseaux sociaux en compagnie de sa femme et de ses enfants. Le combattant de l’UFC s’est notamment fait remarquer sur son yacht lors du Grand Prix de Monaco, avant de se rendre à Cannes où il a fait la rencontre de Cyril Gane et Ragnar Le Breton ou encore dîner dans le restaurant Luigi avec son épouse pour y faire quelques folies.

En effet, Conor McGregor a dépensé la somme folle de 25 000 euros comme le démontre le ticket de son paiement avec sa carte bancaire qui a fuité sur la toile. Même si le détail de son addition n’est pas connu, le compte Instagram de l’établissement a partagé quelques photos de la soirée du sportif sur lesquelles il apparait en train de déguster une bouteille de vin Petrus 2005 avec sa femme. The Notorious s’est d’ailleurs attiré les critiques de ses fans qui déplorent son manque de sérieux sur son hygiène de vie pour un athlète professionnel de haut niveau.

