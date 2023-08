PNL : en ventes, le duo n’en finit plus d’impressionner

Cette semaine, PNL a réussi l’exploit de faire son retour dans le Top 10 des albums les plus vendus en France grâce au projet “Deux frères” avec 3 600 ventes la semaine passée alors que le duo n’a rien sorti depuis 2019, une performance remarquable.

Plus de quatre ans après la parution de leur dernier album en date intitulé “Deux frères” sorti le 5 avril 2019, PNL est toujours aussi populaire, les chiffres le prouvent. Dans aucune actualité, Ademo et NOS cumulent 220 000 ventes depuis le début de l’année 2023. Très discret médiatiquement et musicalement, Tarik et Nabil Andrieu ne semblent pas près de faire leur retour au regret des fans qui attendent désespérément un nouvel opus des deux rappeurs alors qu’ils sont toujours aussi plébiscités sur les plateformes de streaming. Pour patienter avant un éventuel retour, les auditeurs continuent d’écouter les anciens albums de PNL.

Les chiffres incroyables des ventes de PNL sans rien sortir !

En 2023, même avec quatre ans d’absence, les projets de PNL affichent en effet des chiffres impressionnants. La mixtape “Que La Famille” parue en 2015 score 16 074 ventes, l’album “Le Monde Chico” également sorti en 2015 totalise 37 159 ventes, le projet “Dans La Légende” dévoilé en 2016 affiche 68 879 ventes et enfin “Deux Frères” cumule 98 239 ventes. Cet opus avait d’ailleurs fait exploser les compteurs à sa sortie en 2019 avec 113 000 ventes en première semaine et totalise dix singles de diamant, tous les extraits de cet opus sont d’ailleurs certifiés.

Au niveau des titres, “Au DD” est en passent d’atteindre 200 000 millions d’écoutes sur Spotify (195 millions de streams), “Onizuka” affiche 168 millions de streams et “Deux Frères” 142 millions d’écoutes. Le clip du single “Au DD” totalise aussi 220 millions de vues sur Youtube. Des chiffres qui démontrent l’impatience du public à retrouver PNL pour un nouveau projet, mais il faudra sans doute encore patienter un long moment.