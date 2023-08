Lynché après son clash contre Ninho, KronoMuzik réplique

L’Ep de 6 morceaux de KronoMuzik intitulé Free Krono a agité Twitter, face aux critiques comme sur son clash contre Ninho et Hamza, le rappeur/youtubeur a répondu aux internautes.

C’est notamment le single Watch Out de KronoMuzik qui a fait le buzz sur la toile et dans lequel il lâche un gros tacle à Ninho sur l’achat de streams (“T’as cru que c’était du rap de blanc ? Que nenni, je viens du même continent que les streams de NI. t’as capté ou pas ?”) et se moque de la petite taille d’Hamza (“Dans chaque main, un gun de la taille de Hamza”).

Sous le feu des critiques, KronoMuzik se justifie !

Dans le clip de ce titre, l’artiste y dévoile pour la première fois son visage, ce qui lui a valu d’être ciblé par des insultes à caractères racistes et a fait face à déferlement de commentaires haineux pour ses attaques contre NI et l’artiste Belge qui eux n’ont pas réagi. Le Youtubeur a répliqué aux haineux avec le message : “Par contre vraiment, je vais le dire quand même, le nombre de salo*e qui m’appelle “tching tchong” ou “chinois” et qui ont une pp manga, c’est une dinguerie frère soit raciste jusqu’au bout lit Astérix”.

Cela n’a pas calmé les ardeurs de ses détracteurs, d’autres l’ont accusé de copier Fatal Bazooka en le traitant d’artiste parodique pour avoir copié le style des tubes RnB américains des années 2000. “Je m’en suis rendu compte. Le morceau et tout l’EP sont 1er degré de fou. Mais les gens qui ne me suivent pas me connaissent pour la ZZCCMXTP, pour “Time Time”” a-t-il confié à ce sujet. “Mais plein de gens ont découvert le rap en 2019 avec la drill. Tout ce qu’ils connaissent d’avant, quand ils écoutaient de l’électro, c’est Fatal Bazooka. Je ne fais pas une parodie, je reproduis des codes que j’aime bien et je grossis un peu le trait. Ce sont des trucs qui se faisaient de ouf à l’époque” se défend KronoMuzik.

En conclusion, le vidéaste avoue que le fait d’avoir tenté de produire en un mois un projet mêlant le R&B et le rap des années 2000 n’a certainement pas été la meilleure des décisions pour son image mais l’assume.