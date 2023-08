Le coup de pression de Kaaris à un couple qui s’embrasse à son showcase

Kaaris se prépare au mieux pour ses deux concerts événements à venir à l’Accor Arena en début d’année prochaine, en enchaînant les showcases tout l’été. Lors d’une récente prestation sur scène, un couple a contraint Riska à stopper la musique pour leur adresser un message afin qu’ils arrêtent de s’embrasser, dans une séquence assez cocasse qui l’a bien amusé.

Kaaris s’amuse à demander aux fans de ne pas s’embrasser !

La vidéo fait le buzz sur la toile depuis quelques jours. En plein milieu de sa performance pendant un showcase, l’artiste originaire de la ville de Sevran dans le 93 a interrompu son interprétation du morceau “Goulag“, extrait de l’album “2.7.0” paru en 2020, pour interpeller deux personnes du public en s’adressant directement à eux. Les deux spectateurs se sont embrassés durant qu’il chantait, ce qui a perturbé Riska. “Eh, arrêtez les bisous vous deux là ! Eh, je suis en train de rapper le Goulag et il y a lui qui galoche. Attends que j’aie fini de rapper, bon sang !“ commente ironiquement le rappeur, mort de rire envers le couple.

Kaaris a ensuite poursuivi tranquillement son show dans une très bonne ambiance. Une séquence que les fans devront éviter de reproduire le 17 et le 29 février 2024, lorsque Riska va se produire à l’Accor Arena lors de la célébration des 10 ans de son album “Or Noir”. Ces deux concerts s’annoncent historiques et il n’y a plus aucune place disponible.

