Médine se justifie face à ses détracteurs

« On me traite d’antisémite et cela me broie » se révolte Médine après le scandale dont il est victime depuis plusieurs jours, dans deux entretiens pour s’exprimer contre ses détracteurs. Le rappeur Havrais a pris la parole pour se défendre et se justifier sur ses propos.

Face à la polémique, Médine se confie très sincèrement !

C’est à l’occasion d’une interview pour le média Paris-Normandie et une seconde pour le journal Le Parisien que Médine a tenu à s’expliquer très clairement contre les critiques à son encontre. Suite à son tweet contre Rachel Khan, l’artiste s’est retrouvé au cœur d’un énorme scandale, accusé d’antisémitisme. Il a ensuite été invité à participer aux universités d’été d’Europe Écologie Les Verts, mais de nombreux politiciens ont refusé de prendre part à cet événement en raison de sa présence.

“On me traite d’antisémite et cela me broie” confie Médine puis déclare, “Depuis 3 semaines, on m’invective sur les réseaux et j’ai flanché. Je me suis aussitôt excusé envers elle et les familles de déportés. L’antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps.”. Le rappeur du Havre a finalement fait salle comble et a convaincu les militants EELV, le chanteur a été ovationné par le public. Il s’est justifié sur le maintien de sa venue à cet événement, “L’objet de cette rencontre, c’est de parler de la société à travers la culture. On va parler des préoccupations des Français à travers la musique. C’est pour ça que je fais ce métier : susciter des réactions, porter plus loin le champ de ma musique”.