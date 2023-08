Rohff fait passer un message fort suite au décès de Fayed

Rohff rompt le silence suite à la disparition d’un enfant de 10 ans, prénommé Fayed, décédé à la suite d’une fusillade survenue dans la ville de Nîmes le lundi 21 août. Il a été une victime collatérale d’un affrontement entre bandes rivales du quartier de Pissevin. Le rappeur du 94 s’est exprimé avec indignation pour désigner les responsables de cette tragédie.

Il y a quelques jours, nous avons été informés de la disparition tragique de Fayed, un garçon de dix ans. Alors qu’il se trouvait dans une voiture en compagnie de son oncle et d’un autre passager âgé de sept ans, le véhicule a été visé par plusieurs tirs, entraînant la mort de l’enfant. Le conducteur, blessé au dos, a confirmé que les victimes avaient été prises pour cibles de manière collatérale lors d’un règlement de comptes lié au trafic de drogues. Après ce nouveau drame en France, Rohff a publié un long message sur X pour prendre la parole et exprimer son profond chagrin face à la perte de valeurs dans notre pays. Housni s’en prend à l’État et à la justice française.

Rohff désigne les responsables suite à la disparition d’un enfant de 10 ans

“J’aurais pu dire que les valeurs se perdent… Hélas, il y a longtemps qu’elles sont perdues… Les nouvelles générations sont capables du meilleur, et malheureusement du pire aussi… Crise de l’adolescence assurée par du chichon plein le crâne, des ballons et de la poudre plein le nez, des mitraillettes avant même d’atteindre la majorité… Une partie de notre jeunesse n’a plus conscience de la vie et de sa sacralité.”, déclare tout d’abord Rohff.

“Les radios ne jouent que des chansonnettes faisant l’apologie de la drogue, on matraque nos enfants de 8 ans avec des lyrics évoquant l’ouverture des fours à 12h pile, les guerres de terrain, les meurtres pour une poignée d’euros, la débauche… Ils chantent le pire avant même d’avoir l’âge de comprendre le moindre mot de ce qu’ils récitent.”, enchaine le rappeur avant de poursuivre, “Ils ont créé une réelle « culture » aux antipodes de la nôtre : celle de la foi, du respect, de la fraternité, du travail, de l’entraide, de la lutte pour s’en sortir malgré les freins de la société. Tout est fait pour déraciner la jeunesse et détruire le cocon familial qui nous protégeait des mauvaises influences extérieures […] On se retrouve avec toute une génération éduquée par Skyrock, et GTA.”.

Housni pousse un gros coup de gueule !

“La justice punit sévèrement le trafic de stup que la radio joue h24 ! Avouez que La France est Schizophrène ! Trop facile d’accuser les parents comme les médias le font quand on ne leur laisse pas une seconde pour respirer, lorsqu’on les oblige à enchaîner 2 ou 3 jobs pour boucler les fins de mois, lorsqu’ils ne voient leurs enfants que quelques heures par semaine… Il devient presque impossible pour eux d’enseigner de bonnes valeurs ou même la religion à leurs progénitures” déplore ensuite Housni.

“Où sont passés tous nos morceaux conscients ? Où sont passés les lyrics positifs, nous incitant à nous élever vers le haut ? Et où sont passées les dénonciations de ce que nous vivons au quotidien ? Où est passé le message même du rap ? Ils ont pris l’arme d’expression de notre jeunesse, et l’ont retourné contre sa propre tempe.”, poursuit l’auteur de PDRG. “Si l’État voulait vraiment arrêter la drogue et tous les fléaux qui y sont liés, il pourrait le faire en un claquement de doigts. Dites-moi pourquoi il laisse consciemment des radios et des réseaux en faire la promotion ?” s’interroge Rohff en conclusion de son tweet.

À lire aussi : Rohff soutient la mère de Nahel à la marche blanche et se justifie