Tiakola et Dave régalent les fans avec 2 singles, Drake valide

En plus de leur excellente collaboration sur “Meridian”, Dave et Tiakola ont récidivé avec un deuxième single intitulé “Special”.

Drake soutient Tiakola et Dave !

Après la vidéo en studio qui a annoncé la connexion franco-britannique entre Tiakola et Dave dans laquelle le duo apparait en train de s’ambiancer sur un titre inédit, les deux chanteurs ont dévoilé le titre “Meridian” produit par Jo Caleb et Kyle Evans ainsi que son clip. Ils ont ensuite réservé une surprise au public avec un second morceau en commun “Special”. Les deux chansons ont fait l’unanimité auprès, le premier titre nommé s’est installé à la troisième place du Top Singles Spotify en France, plus de 370 000 streams depuis sa sortie et un demi-million de vues pour la vidéo sur Youtube en 24 heures. Le tout couronné par la validation de Drake en personne sur la publication du visuel via le compte Instagram du rappeur britannique.

“Assez d’attente, file nous l’enveloppe. J’ai des affaires qui m’attendent à sept-huit heures de vol, eh. J’te conseille de faire gaffe si tu t’emportes. J’porte mon meilleur ami sous mon jean si j’vois tu m’bloques” chante Tiakola dans le refrain de ce titre. Le duo a ensuite révélé également un autre morceau avec “Special” qui n’a pour le moment pas bénéficié d’une mise en images. “J’suis un Top Boy, transfert à prix élevé comme Moisés Caicedo à London. J’suis dans la Ferrari F48 ou la RR Phantom. Tu veux d’la frappe ? On t’en donne, noir comme à Compton. Elle veut qu’j’la tamponne sur Buju Banton, jamais j’abandonne” y interprète William Mundala de son vrai nom.