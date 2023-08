Maes tacle Benab et le traite de victime, le rappeur répond

Sans compassion, Maes reprend le clash contre Benab !

En plein conflit avec Booba avec qui le ton est sérieusement monté cette semaine, Maes vient de s’en prendre à Benab en assurant qu’il s’est fait frapper au Maroc. Une provocation à laquelle il a réagi pour faire une mise au point et expliquer ne pas vouloir entrer en clash avec l’auteur d’Omerta.

Maes posté de samedi soir dans une story une photo de Benab avec le message : “Bon, ils viennent de se faire frapper les deux… Quand la vraie vie refait surface, Marrakech” laissant supposer que l’interprète de RS3 a été passé à tabac au Maroc en ajoutant “homme à terre” dans une autre publication, ce dernier s’est ensuite affiché sur Instagram en train de prendre du bon temps au bord d’une piscine pour démontrer que tout va bien avant d’adresser un long message pour répliquer à cette rumeur.

Les deux rappeurs ne sont pas proches de se réconcilier

Benab a déclaré à l’encontre de Maes : “Bon, c’est le premier et le dernier post te concernant que tu auras de ma part. Tu m’as fait passer pour une personne que je ne serais jamais pendant presque deux ans. C’est très moche venant de quelqu’un que je pensais connaitre. Je ne sais pas ce que tu me veux, j’ai toujours été droit avec tout le monde. Ce n’est pas parce que qu’on se parle plus que mes principes et mes valeurs vont disparaitre. Je ne rentrerai jamais en clash avec un ancien reuf. Je suis déjà en guerre avec moi-même et c’est déjà beaucoup. Ps : J’aurais préféré qu’on s’explique en privé, d’homme à homme, mais tu m’as bloqué de partout et unfollow, en premier. Dieu voit tout et sait tout. Force à toi dans ta vie.”.

“Ta gueule sale victime, va feater avec bigor”, a répliqué Maes après ce message qui n’a pas assagi son hostilité envers Benab. Par le passé, les deux artistes ont collaboré à plusieurs reprises avant qu’un différend n’éclate entre eux à l’été 2022 pour une histoire de vol de toplines et de textes, selon les accusations de Walid Georgey envers son ancien compère, cette déclaration avait marqué la fin de leur collaboration.