Niska annonce une bonne nouvelle

Plutôt discret sur le plan musical, Niska n’a pas l’intention de mettre un terme à sa lancée. Il y a peu d’heures de cela, il a révélé qu’il était en train de se préparer à faire son comeback.

Au mois de novembre 2021, Niska a délivré son plus récent opus intitulé Le Monde est méchant. Dans ce projet, on peut constater des associations avec Hamza, Guy2BezBar, Mayo, Madrane, 1plike140 ou encore Ninho. Puis, une année plus tard, l’artiste a opté pour la publication d’une nouvelle version de son album : Le Monde est méchant V2. Cette édition, disponible depuis le vendredi 25 novembre sur toutes les plateformes de streaming, propose dix titres inédits, parmi lesquels figure une collaboration avec Gazo et une autre avec Zed.

Des nouveaux morceaux de Niska arrivent très prochainement !

Dans les mois à venir, Niska prévoit de faire son retour avec un projet frais. C’est ce qu’il a révélé dans une publication sur Instagram, suite à son concert à Marseille. “Marseille, c’était incroyable, vous avez fait ça bien. Merci la big pour la tournée estivale, ça m’a fait plaisir de vous revoir, c’était méchant, on a tué ça dans le bon vraiment. On se retrouve en fin septembre avec le début des concerts. Il y a aussi du son qui arrive très bientôt, restez branchés, c’est reparti. À très vite la big miff dans le bon toujours, c’est important” a confié l’interprète de Réseaux au plus grand bonheur de ses fans.

En attendant son retour musical, Niska poursuit sa tournée débutée au mois de mai dernier avec en programmation des nombreuses dates de concerts dans toute la France jusqu’au mois de décembre à Lille, Amiens, Nimes, Toulouse, Bordeaux, Metz, Dijon, Nantes, Rouen, Lyon et Reims.

À lire aussi : Booba termine Niska, “Quand t’as frappé Aya Nakamura”