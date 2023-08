Rohff recadre ses détracteurs avec ce message

Il y a peu de jours, Rohff a opté pour s’exprimer suite à la disparition d’un jeune de 10 ans à Nîmes nommé Fayed. Une communication qui n’a été bien vue par tous, néanmoins le rappeur originaire du 94 a choisi de répliquer sur ses plateformes en ligne.

En ce lundi 21 août, une fusillade a eu lieu à Nîmes, entraînant la perte d’un enfant âgé de 10 ans. Selon Rohff, il s’agit là d’un nouveau drame qui aurait pu être évité. À travers un message élaboré sur Twitter, l’artiste exprime sa tristesse face à la dégradation des valeurs : “J’aurais pu dire que les valeurs se perdent… Hélas, il y a longtemps qu’elles sont perdues…”, a déploré tout d’abord Housni dans son premier message sur ce drame avant de poursuivre son argumentation pour mettre en avant la responsabilité de l’état, des radios en citant Skyrock, des jeux vidéos comme GTA ou encore des réseaux sociaux face aux valeurs de la jeunesse de notre société.

Rohff répond aux critiques !

L’artiste du 94 s’est attiré les foudres de ses détracteurs après ses propos et a tenu à réagir, il a décidé de prendre la parole sur Instagram deux stories : “Ces attardés confondent constat et apologie. On n’est pas des toxicos pour faire l’apologie de la drogue ou s’inventer des vies de Pablo Escobar ou plutôt Pas beau escroc d’bar. Ils n’ont pas compris Qui est l’exemple. Message à la racaille / Meurtrier / La vie continue / Chacun son heure / Perverti / Dounia / Valeurs inversées, etc.” .

Rohff ensuite ajouté, “Les haters, il faudrait peut-être cesser de m’écouter avec vos pieds. Coton tige oblige ! Apprenez à écrire, lisez des bouquins, enrichissez votre vocabulaire, analysez le monde. L’humain, suivez un minimum l’actualité, ne dénoncez pas les copains mais le système. Faites l’argent mais ne laissez pas l’argent vous rendre débile.”. “Prenez en maturité, j’étais un fou furieux avec la vie qui va avec mais on a grandi, on s’est réformé avec l’âge. On essaye de s’améliorer. On s’est repenti, j’ai des garçons de 19, 16/15 et 11 ans, je n’ai pas votre vie, ni votre temps, ni votre cerveau.”, a expliqué Housni avant de conclure, “Malgré tout, j’ai écrit Génération Sacrifiée à 20 ans, Qui est l’exemple à 23 ans, Message à la racaille à 27 ans. Le rap est un art, pas un air. Respectez-le à sa juste valeur, soyez intelligent. N’acceptez pas d’être les diablotins téléguidés par l’industrie”.