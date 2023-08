Freeze Corleone attaque Skyrock et la justice française dans “Amérique du sud”

Freeze Corleone a effectué son retour avec un morceau inédit, “Amérique du sud“, le deuxième extrait de son prochain album. À l’intérieur de ce titre, le rappeur exprime particulièrement son mécontentement envers Skyrock et ses dirigeants sans mâcher ses mots.

Freeze Corleone déclare la guerre à Skyrock !

Ce vendredi 25 août, Spotify a publié une nouvelle chanson du rappeur, baptisée “Amérique du Sud”, à partir de minuit. Cependant, Freeze Corleone n’a pas fait de communication au sujet de cette sortie, laissant ainsi planer un doute quant à sa nature. Quelques heures plus tard, on découvre que le morceau a fuité via la célèbre plateforme de streaming. Le rappeur a d’abord posté un message pour accuser Spotify d’avoir fait fuiter le morceau, une information rapidement démentie par l’application et son manager l’a confirmé sur Twitter, mais sans donner une explication détaillée sur le problème survenu : “Update : J’ai eu plus d’explications. Par souci de justesse, je me dois de vous dire que le problème survenu avec Amérique du Sud ne vient pas de @spotifyfrance. Le morceau est de nouveau disponible. Bonnes écoutes.”.

Alors que le clip approche le million de vues sur Youtube, le texte de ce morceau de Freeze Corleone font de nouveau débat, le rappeur du 667 s’en prend à la justice française avec les paroles, “Demande-toi pourquoi, en France, on protège les violeurs et les pédophiles” avant de tacler Jack Lang et Roman Polanski, “Faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang”. L’artiste manager pas Shone poursuit ensuite les piques en ciblant Skyrock qui avait notamment censuré son single “Rap Catéchisme” à sa sortie en le retirant des playlists de la radio, il déclare à plusieurs reprises, “Fuck Skyrock, fuck Laurent Bouneau, fuck Pierre Bellanger”.

Des propos qui risquent encore de faire parler deux semaines avant la sortie de l’album “L’Attaque de Clones” programmée pour le 11 septembre 2024.