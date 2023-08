Le beau geste de Damso à ses fans pour ses adieux

Il va falloir patienter un long moment avant de revoir Damso ! Le rappeur vient de conclure sa tournée QALF ce dimanche soir et a confirmé sur scène une très mauvaise nouvelle à son public tout en faisant des beaux cadeaux à quelques privilégiés de cette soirée avant de partir en voyage avec son camping-car.

La longue absence de Damso est confirmée !

Il y a quelques jours, Dems a fait une triste annonce à ses fans en laissant sous-entendre qu’il risque de mettre un terme à sa carrière de rappeur en demandant à l’animateur Medhi Maizi une dernière interview avant son départ, sans donner plus de précisions sur cette mise en retrait temporaire ou non. Avant cette déclaration, Damso avait confié avoir réalisé son rêve de s’offrir un camping-car pour faire un tour du monde avec son véhicule et se retirer de la scène musicale.

Hier soir, à l’occasion de sa dernière performance en festival cet été, Damso s’est expliqué sur cette décision. Son départ est effectivement validé, mais forte heureusement ce n’est pas définitif, il ne met pas fin à sa carrière de rappeur. En effet, l’ancien membre du 92i a fait ses adieux temporaires au public, il s’absente pour plus d’une année, son retour est programmé pour le courant de l’année 2025. “Je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Je pars en camping-car, merci beaucoup et on se capte en 2025“ a-t-il déclaré sur scène et a marqué le coup avec un beau geste envers les spectateurs présents à cette soirée, il a offert sa Rolex ainsi qu’une chaine au public, “Là où je vais je n’en ai pas besoin“ s’est-il justifié sur cette offrande.

🚨 DAMSO hier lors de son dernier festival : « Je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Je pars en camping-car, merci beaucoup et on se capte en 2025 » pic.twitter.com/yUQgRT5DUM — RAPLUME (@raplume) August 28, 2023