Médine défendu par Jean-Luc Mélenchon en direct sur TF1

Depuis peu, Médine se trouve au cœur d’une vive controverse. Le rappeur reçoit une avalanche de messages empreints de mépris à la suite de son invitation aux Journées d’été des défenseurs de l’environnement, organisées au Havre. est monté au créneau pour défendre l’artiste lors d’une entrevue en direct sur TF1.

“Vous, vous avez décidé qu’il était coupable…”

Le rappeur originaire de Normandie doit faire face à une vague de critiques grandissante depuis quelques semaines. Tout a débuté lorsque Médine a été convié à prendre part aux Journées d’été des écologistes (JDE) qui se sont tenues au Havre le 24 août. Les réseaux sociaux se sont enflammés, et Rachel Khan a exprimé sur son compte X : “Tout le monde critique l’invitation de Medine aux journées d’été des écologistes, alors que c’est une très bonne idée pour l’atelier traitement des déchets”. “Madame #Panot, Comme vous avez pu y faire référence, lors de l’investiture de la première Ministre Élisabeth Borne, est-ce qu’il y aura une explication de texte de Médine et vous-même sur l’utilisation ironique du mot “rescapée” ? C’est pour une amie” s’est-elle ensuite adressée à l’organisatrice.

“ResKHANpée : personne ayant été jetée par la place Hip-Hop, dérivant chez les social traîtres et bouffant au sens propre à la table de l’extrême droite” a répliqué Médine. Ayant pris conscience de la réception peu favorable de son message, le rappeur a choisi de briser le silence et de formuler des excuses. Jean-Luc Mélenchon a par la suite fait une apparition sur le journal de TF1. L’ex-participant à l’élection présidentielle a exprimé ses opinions au sujet de Médine et a apporté son soutien au rappeur en direct. Il est convaincu que l’artiste n’a pas de tendances discriminatoires et qu’il accueille favorablement ses excuses :

“J’ai l’impression de deux choses : la première, on nous impose un agenda. Pardon de vous dire que notre sujet à la rentrée, en toute amitié pour Médine, ce n’est pas Médine. Ce sont les conditions sociales. Mais ce sujet social : Médine n’est pas raciste. Il faudrait arrêter de considérer que parce que quelqu’un est musulman, qu’il est forcément coupable d’avance.”, s’est exprimé Jean-Luc Mélenchon en direct dans le journal de 13h de la chaine télévisée. “Il a dit ce qu’il avait à dire, mais apparemment, ses excuses, on n’en veut pas. Quelqu’un a porté plainte et la justice va intervenir pour mener son enquête. Vous, vous avez décidé qu’il était coupable, ce n’est pas mon avis.” précise l’homme politique avant de conclure en acceptant les excuses du rappeur, “Moi, j’accepte les excuses et les explications qu’il a données. Nous sommes certains du caractère non raciste et non antisémite de Médine.“.