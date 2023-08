Nekfeu : dégoutés de l’attente de son retour, ses fans désespèrent

Après des photos de Nekfeu en vacances au Japon qui ont fuité sur la toile, les fans avaient espoir de retrouver le rappeur du S-Crew en cette fin du mois d’aout en raison d’une rumeur laissant présager de ses nouvelles pour le 27, mais finalement, ils ont encore été déçus, rien de neuf concernant leur idole.

Il n’y avait pas énormément d’espoir, mais la rumeur avait pris de l’ampleur auprès des fans de Nekfeu qui tente souvent de se rapporter à certains détails pour garder une mince conviction d’avoir un retour surprise de l’ancien membre du 1995. La théorie a fait surface ces dernières semaines, car la date du 27 aout 2023 était en approche et que l’artiste avait prononcé la phrase en juin 2022 « Dans 444 nuits tout pile, la lumière éclaire c’qu’on a accompli », extrait du morceau “N’oublie pas” de l’album “SZR 2001” du S-Crew, pour un rendez-vous fixé dans 444 nuits ayant comme de fin la date citée précédemment.

Pas de grand retour de Nekfeu !

Même si l’hypothèse paressait peu probable, les internautes ont tenté de s’y rattacher et plusieurs médias ont relayé cette rumeur, impatient d’un retour quatre ans après l’énorme succès de l’album “Les étoiles vagabondes“, “Les 444 nuits seront atteintes le 27 août, vous pensez, on aura quelque chose ou pas ?” peut-on notamment lire sur Twitter. Cette phrase des 444 nuits fait référence au projet du rappeur Népal, mort en 2019 et cela donnait donc peu de crédibilité à cette théorie, de plus que le chanteur a totalement disparu de la scène musicale ces derniers mois comme il a pris l’habitude de le faire.

En conclusion, Nekfeu n’a rien publié et sa communauté a exprimé son désarroi face à cette situation sur les réseaux sociaux, “après si ça se trouve, c’est 444 nuit + 1 (t’sais la meuf dans le déni) #nekfeu”, “c’est bon, je vais dormir, je suis dégouté, NEKFEU DIS MOI QUE C’EST UN BUG”.

Les 444 nuits seront atteintes le 27 août, vous pensez on auras quelque chose ou pas ? pic.twitter.com/xrE23ZaPOs — Neko (@sltcestyo) July 13, 2023

après si ça se trouve c’est 444 nuit + 1 (t’sais la meuf dans le déni) #nekfeu — ae (@aeligcbl) August 26, 2023