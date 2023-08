Ninho est le premier rappeur français à obtenir 4 disques de diamant

Ninho encore de réaliser un exploit unique pour un rappeur français avec la dernière certification décrochée dans sa carrière, il entre encore un peu plus dans la légende avec le record de quatre disques de diamant.

Jefe décroche le diamant !

Avec 6 105 équivalents ventes pour son album “N.I” la semaine passée, Ninho est encore à la première place du Top Albums en France cette semaine, ce projet vient d’ailleurs d’obtenir la certification de disque de platine il y a quelques jours. Dans la suite du classement des meilleures ventes, le rappeur parisien est suivi en troisième position du Top 5 de Jul avec “C’est quand qu’il s’éteint”, de Tiakola avec “Mélo” ainsi que d’Aya Nakamura avec “DNK” qui fait une belle remontée à la cinquième place. C’est avec un tout autre projet que Ninho vient d’établir un nouveau record.

Le Syndicat National de l’Edition Phonographique vient d’officialiser les 500 000 équivalents ventes de l’album “Jefe“ paru le 3 décembre 2021 avec notamment le single éponyme au projet, les morceaux “VVS” et “Vérité” qui connaissent une forte audience sur les plateformes de streaming. Ninho devient ainsi, à seulement 27 ans, le tout premier rappeur français à avoir quatre projets certifiés disque de diamant. Un événement que l’artiste a annoncé en dévoilant une courte vidéo sur ses réseaux pour révéler la bonne nouvelle à ses fans.

Les trois autres projets certifiés diamant de Ninho sont les albums “Comme prévu” (plus de 570 000 ventes) et “Destin” (plus de 850 000 ventes) ainsi que la mixtape “M.I.L.S volume 3” (plus de 570 000 ventes).