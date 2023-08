Ces deux groupes de rap français sont les plus streamés de l’histoire

Le classement des chanteurs urbains francophones les plus écoutés sur la plateforme de streaming est tombé récemment. Sans grande surprise, PNL arrive en tête des groupes les plus populaires. Ademo et NOS ont réussi l’exploit de cumuler 220 000 streams cette année, alors qu’ils n’ont rien sorti depuis 2019. Un autre duo a également réalisé un excellent score en termes de streaming : Djadja et Dinaz.

Absent depuis 2019 et après l’énorme succès de l’album “Deux Frères”, Tarik et Nabil cartonnent toujours sur Spotify avec 4,3 millions d’auditeurs mensuels. Cet album, paru il y a plus de 4 ans, a totalisé 98 000 écoutes depuis le début de l’année (quasiment un disque de platine). En cumulant les écoutes sur Spotify, PNL atteint 3,6 milliards de streams avec leur discographie, portée notamment par le classique “Au DD” et ses presque 200 millions d’écoutes. Dans le classement des artistes urbains les plus streamés, le duo apparaît à la quatrième place, devancé par Jul, Ninho et Damso.

Un autre groupe figure dans le Top 20 : Djadja et Dinaz. Ils sont les seuls à avoir réussi cet exploit avec PNL. Le groupe de rap composé de deux amis d’enfance totalise 1,8 milliard d’écoutes sur Spotify et compte 3 millions d’auditeurs mensuels sur l’application grâce à des titres comme “Dans le réseau”, “Je fais mes affaires” ou encore “Possédé”. Le seul autre groupe à prendre place dans ce classement est Bigflo et Oli, à la 44ème position avec, 808 millions d’écoutes et 2,2 millions d’auditeurs mensuels.