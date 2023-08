Dave dédicace Booba, Kaaris et tacle Macron, “je b**** le gouvernement”

Dave encense Booba et Kaaris !

Dave a placé sa collaboration avec Tiakola sur le single “Meridian” validé par Drake au sommet du Top 50 en France avec une deuxième place au classement des morceaux les plus écoutés en France sur Spotify avec près de 3 millions de streams depuis la parution du titre il y a trois jours.

Pour cette connexion entre le rappeur britannique et le rappeur français, le duo a également mis en ligne le clip du morceau sur Youtube qui lui affiche plus de 2 millions de vues ainsi qu’un autre titre intitulé “Special” produit par Jo Caleb et Nyadjiko. Même s’il rencontre moins de succès d’audience que le premier titre nommé avec 800 000 écoutes depuis sa sortie, ce single a interpellé les auditeurs pour les propos de Dave contre l’État français en ciblant le gouvernement de Macron et avec une dédicace à Booba ainsi qu’à Kaaris.

Le rappeur britannique enfonce le gouvernement de Macron

“Still on sight if I see him in Heathrow, swing them hands like Kaaris” chante Dave dans le deuxième couplet du morceau qui se traduit par “je balance les bras comme Kaaris” en référence au geste des deux mains lancé par Riska appelé le “double rotor” et semble aussi faire référence à l’altercation d’Orly en 2018 avec B2O en parlant de l’aéroport d’Heathrow. “I’m in the sixteenth arrondisement with a bad B and we listen to Booba” poursuit l’artiste britannique, traduction : “Je suis dans le 16ème arrondissement avec une bad bitch et on écoute du Booba”.

Un autre passage des paroles Dave a fait beaucoup parler sur les réseaux dans lequel il chante, “Love the French, but fuck the government, there’s too much Islamophobia. Free the people” soit en français : “J’aime les Français, mais j’b**** le gouvernement, il y a trop d’islamophobie. Libérez le peuple !”.

(TRAD 🇫🇷) Dave x Tiakola : SPÉCIAL 💫 Le couplet monstrueux de Dave qui apparemment connait bien notre Pays ! Il dédicace Booba & Kaaris 🌐

Le Rap FR se fait de + en + respecter à l’international c’est fort 🥇 Il lance également un petit message au gouvernement @Santandave1… pic.twitter.com/XsCmWaDBKL — FRTrads 🇫🇷 (@FrTrads) August 26, 2023