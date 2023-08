GP Explorer 2 : SCH mis à terre par Soso Maness

Soso Maness s’en prend à SCH dans les coulisses du GP Explorer 2

Avant le 9 septembre prochain, les participants au GP Explorer 2 de Squeezie poursuivent la préparation à cet événement. Les rappeurs marseillais invités surprises, SCH et Soso Maness, assistent aux séances d’essai avant la course et se sont déjà fait remarquer, le premier nommé a fait sensation auprès du Youtubeur qui l’annonce comme la révélation de cette édition.

Après le succès de la première édition du GP Explorer, une course automobile à bord du F4 organisée par Squeezie sur le circuit Bugatti du Mans regroupant des personnalités d’Internet et des créateurs de contenu ainsi que des rappeurs pour cette nouvelle édition. Kekra se retrouve dans l’équipe Crunchyroll avec RebeuDeter, le duo 100% Marseillais SCH et Soso Maness est réuni dans l’équipe Samsung.

La bonne ambiance entre les deux rappeurs

Avant la course, tous les candidats s’entraînent afin de s’habituer à piloter une F4 et quelques images sont diffusés par les pilotes sur les réseaux. Dans une récente séquence, SCH et Soso Maness apparaissent très complices dans les coulisses de cette préparation. En effet, les deux acolytes s’amusent à se provoquer gentiment, le S semble provoquer son compère qui l’attrape pour le mettre à terre à la façon d’un combattant de MMA, Soso habillé d’une combinaison de course avec le numéro 13 remporte le duel après l’abandon de son ami qui tape au sol. Dans les coulisses, la bonne ambiance règne visiblement entre les deux chanteurs.

À la fin de cette scène amusante, SCH et Soso Maness finissent par en rire de ce faux combat entre eux alors que Squeezie a tenu des propos très élogieux envers l’auteur de JVLIVS sur ses premiers tours de piste sur le circuit du Mans, “SCH il est fort. Ce n’est pas une escroquerie sa mixtape “Autobahn” et son délire de voitures. Dans une F4, tu sens qu’il sait comment ça marche”. Le S a déjà des bonnes bases grâce à sa conduite à moto et s’annonce comme un prétendu sérieux à la victoire.