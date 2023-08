Mbappé se déchaîne en chantant Doja de Central Cee grâce à une IA

Kylian Mbappé continue d’inspirer les adeptes de l’intelligence artificielle pour des créations musicale pour le moins insolite et cette fois-ci c’est au tour de Central Cee d’être à la source de cette parodie avec son tube “Doja“.

L’intelligence artificielle a encore sévi, après Angèle, Kaaris, Booba ou encore Rohff qui ont été à la source de nombreuses parodies plus ou moins réussies et insolites, Kylian Mbappé amuse les auteurs de ce type de réalisation. Le buteur du PSG s’est retrouvé à reprendre les paroles du titre culte de Riska, “Zoo” dans une séquence devenue virale sur la toile avec plus de 3 millions de vues et qui a bien amusé les internautes de découvrir la voix du champion du monde français sur ce morceau de rap.

Dans d’autres vidéos produites par des intelligences artificielles, le footballeur français rappe aussi sur le tube “Bolide Allemand” de SDM ou encore le titre “Mauvais Payeur” de La Fève. Une nouvelle vidéo vient de faire le buzz, celle de Mbappé en train de chanter le hit “Doja” de Central Cee. La chanson parue l’année dernière est l’un des plus gros cartons du rappeur britannique avec 126 millions de visionnages pour le clip.

Dans cette séquence réalisée par VoiceMyAI, Kylian Mbappé reprend en anglais les paroles de ce single de Central Cee accompagné des images du clip avec son visage à la place du chanteur. “Nous prônons l’accessibilité aux outils d’IA en accès libre à des fins créatives” s’est expliqué l’auteur de ce remix improbable au média Twitter, AlertesInfos. “C’est une dinguerie”, “Mdrrr les IA vont détruire ce monde”, “C’est un génie de l’IA, c’est vraiment bien fait”, “Terrifiant”,”Incroyable jvais faire mon daron sur du jul”, “Dinguerie les IA”,”Meilleur que JUL” ont commenté les internautes choqués par le réalisme de cette production l’intelligence artificielle.