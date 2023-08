Tyson Fury se moque de l’entrainement Francis Ngannou avec Mike Tyson

En octobre prochain, une confrontation épique est prévue entre Tyson Fury et Francis Ngannou en Arabie saoudite. Tout en continuant de peaufiner sa préparation aux côtés de Mike Tyson, le boxeur camerounais a été à nouveau taquiné par son adversaire, créant ainsi une ambiance électrique.

Après une série de provocations, Francis Ngannou et Tyson Fury ont enfin officialisé leur combat qui aura lieu en octobre en Arabie saoudite. Ce sera la première apparition du Camerounais depuis son départ de l’UFC. Pour cette affiche, il touchera une somme colossale, indépendamment du résultat. Afin d’atteindre son pic de performance, le sportif s’est tourné vers Mike Tyson pour endosser le rôle d’entraîneur, et la légende de la boxe a partagé les raisons de son acceptation de ce rôle dernièrement, une union qui n’inspire aucune crainte de la part du boxeur britannique.

Suite à plusieurs agacements suscités par le Britannique, Francis Ngannou a lancé un avertissement envers son rival lors d’une interview accordée à TMZ. Au cours de cette entrevue, il avait affirmé : “Il en a dit beaucoup. Il ferait mieux de se préparer pour le 28 octobre. Car s’il ne prend pas ça au sérieux, je pense qu’il pourrait être surpris et avoir des regrets pour sa vie. Je ne viens pas pour être dans la demi-mesure. C’est mon moment.”. Des propos que n’ont pas fait trembler Tyson Fury.

Qui aurait pu anticiper que Francis Ngannou ferait vaciller Tyson Fury ? À la nouvelle que ce dernier bénéficie des conseils de Mike Tyson en tant qu’entraîneur, le Gipsy King a réagi de manière plutôt inattendue et non négligeable. Plutôt que d’être impressionné, il semble avoir transformé cette information en une source d’inspiration. Ainsi, le Britannique a répartagé une vidéo de son adversaire en plein entraînement, accompagnée du message suivant : “Ça fait plaisir de voir que tu t’entraînes dur Francis, et tu vas avoir besoin de ça ! Peu importe si tu es coaché par le grand Mike Tyson, Mohamed Ali ou Bruce Lee. Dans tous les cas, tu vas finir KO.”.

Conscient des aspects où il doit progresser en tant que boxeur, Francis Ngannou a bien l’intention de combler ces lacunes d’ici au 28 octobre prochain, pour atteindre ses performances maximales. Reste à savoir si ces efforts porteront leurs fruits ! Une chose est sûre, en tout cas : Tyson Fury ne compte pas le laisser tranquille d’ici là. Et vous, sur quel cheval pariez-vous ?

It’s good to see you training hard @francis_ngannou and you’re going to need to!

It doesn’t matter if you’re being trained by the great @MikeTyson, @MuhammadAli or @brucelee

You’re going to get KO’d in the Kingdom 👑🥊🇸🇦#Furyngannou #RiyadhSeason https://t.co/5gau8n0B3s

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 22, 2023