Mbappé réagit à la connexion entre Tiakola et Dave

Quelle consécration pour Tiakola, sa connexion avec le rappeur britannique, Dave est un énorme succès en plus d’être validée par plusieurs célébrités. Après la validation inattendue de Drake, c’est au tour de la star du PSG, Kylian Mbappé de soutenir l’ancien membre du groupe 4Keus de la meilleure des façons.

Tiakola soutenu par Mbappé !

À l’occasion de la parution du single “Meridian” de Tiakola, Drake a aimé la publication du clip sur le compte Instagram de Dave avec qui il a travaillé en 2016 pour le remix du morceau “Wanna Know” produit par Tyrell 169 et Fraser T. Smith. Une validation qui a fait le bonheur du rappeur français alors que le morceau s’est classé dans le Top 10 Spotify de trois pays différents, la France, la Belgique et la Suisse. Le clip est toujours à la première place des tendances musique sur YouTube et a dépassé les 2 millions de vues, un très beau démarrage pour cette collaboration que vient aussi de valider Kylian Mbappé, mais pour leur second single en commun.

En effet, après son doublé le week-end dernier au Parc des Princes face à Lens, Kylian Mbappé vient de partager dans une story de son compte Instagram suivi par 108 millions d’internautes une capture d’écran de l’écoute de la seconde collaboration entre Dave et Tiakola sur le single “Special” dans lequel l’artiste britannique fustige le gouvernement français de Macron et place une dédicace à Kaaris et à Booba. Le buteur parisien a ajouté des émojis, “Bombe”, “Feu” et deux mains serrées en légende, tout en mentionnant le rappeur français qui a ensuite relayé la story pour le remercier de lui apporter de la force.

Tiakola est l’un des artistes préférés de Mbappé. Le joueur l’avait confié en interview au mois de septembre 2022 en déclarant : « Il y a un chanteur français que j’écoute souvent. C’est Tiakola. Il me met dans un bon mood. J’ai beaucoup de ses musiques de lui dans mon téléphone. ».