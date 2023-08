Rohff fustige l’Etat français face à l’interdiction de l’abaya à l’école

Avant de présenter son nouvel album “Fitna“, Rohff a beaucoup de choses à dire et s’exprime sans détour sur Twitter au sujet des actualités du moment en France, notamment l’annonce qui fait débat cette semaine : l’interdiction de l’abaya à l’école.

Rohff prend la parole sur le scandale de la censure du abaya !

L’abaya suscite un vif débat médiatique en France ainsi que des discussions animées sur les réseaux sociaux. Cette agitation provient des intentions de Gabriel Attal, qui vise à interdire cette tenue vestimentaire dans les établissements scolaires. C’est à ce sujet que Rohff a choisi de livrer son opinion. Lors d’un passage sur le plateau télévisé de TF1 le 27 août, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a annoncé la décision de prohiber l’abaya au sein des écoles : “Le port de l’abaya ne sera plus autorisé à l’école”.

Dans ce message, il exprime sa volonté d’établir des “règles claires au niveau national”. Lors de sa conférence de presse de rentrée, Gabriel Attal a confirmé cette interdiction concernant cette robe traditionnelle qui couvre le corps, mais sans entrer dans les détails des modalités de cette décision. Ce choix a suscité immédiatement l’indignation de plusieurs responsables politiques de gauche. Cependant, ils ne sont pas les seuls à réagir, car Housni a également partagé un long message sur Twitter sur le sujet pour pousser un gros coup de gueule.

“Après l’abaya et le Crop Top, ce sera quoi ? Le Soutien-Gorge ? La couleur du pull ? Une loi pour interdire la culotte qui recouvre un peu trop le fessier aussi ? Des crèches en Allemagne ont mis en place des espaces qui permettent aux enfants de se toucher… Des « salles d’exploration se*uelle » dans des crèches”, s’est indigné avant de poursuivre, “La France ne devrait pas tarder à prendre le relais dans le cadre de l’Union Européenne ? C’est délirant, démentiel et surtout, c’est réel ! Pourquoi ces déviances de pointeurs ?! C’est donc ça la « liberté » ? En quoi tout cela va aider les jeunes à acquérir un quelconque savoir ? Pour faciliter l’obtention du brevet des collèges et du Bac ? Blagues à part.”.

Housni critique le gouvernement français !

Rohff s’en prend ensuite au gouvernement français dans son discours : “La France n’a pas d’autres problèmes plus importants et urgents à régler en ce moment ? Est-ce que pervertir nos enfants et porter atteinte à la liberté de s’habiller des jeunes femmes peuvent mettre fin à la misère sociale ?”. Le rappeur du 94 demande ensuite à l’état de régler les “vrais” problèmes dans le pays comme le pouvoir d’achat, “Rehausser le pouvoir d’achat des Français en pleine souffrance économique ? Ces polémiques à répétition vont aider les plus démunis à boucler les fins de mois ? Cela va « reciviliser » le pays, freiner les bavures policières et tous les meurtres juvéniles sous fond de trafic de drogue dans nos quartiers ? L’emploi, l’inflation, le suicide des instituteurs et des victimes de harcèlement scolaire, l’impact des réseaux sociaux…”.

“Cette rentrée sous l’étiquette « abaya » ne sert qu’à pousser les Français à s’entre-déchirer sur du vide, à éveiller la Fitna médiatique, afin d’étouffer les réels problèmes de notre jeunesse et plus généralement des Français. Pendant ce temps, on passe discrètement des mesures visant à asservir et appauvrir un peu plus les citoyens. Nous gardons les yeux bien ouverts dans votre tempête de sable. Diviser pour mieux régner.”, conclut Housni.