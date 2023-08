“Un cauchemar”, Ciryl Gane ne mâche pas ses mots sur sa défaite face à Jon Jones

En tant que tête d’affiche du deuxième UFC Paris, Ciryl Gane vise à se redresser après sa défaite frustrante contre Jon Jones en mars dernier. Le combattant de MMA français a de nouveau abordé cette défaite avec une honnêteté franche au cours d’une récente interview.

La question demeure : parviendra-t-il à capitaliser sur l’atmosphère électrique attendue à l’Accor Arena ? C’est ce que les fans français espèrent ardemment. Pour la deuxième année consécutive, Ciryl Gane sera au centre du main event de l’UFC Paris. Sa mission : regagner la confiance perdue quelques mois plus tôt. Reste à voir s’il réussira cette mission avec la même brillance qu’il l’avait fait face à Tai Tuivasa. Bon Gamin fera face à Sergey Spivak dans l’octogone parisien, et il y pénétrera avec le statut de favori. Cela malgré sa défaite rapide subie lors de l’UFC 285 contre Jon Jones.

Ciryl Gane est resté totalement figé !

Après avoir été vaincu par une soumission de l’Américain en un peu plus de deux minutes, Gane a eu l’opportunité de revenir sur cette expérience décevante lors d’un entretien avec John Gooden. Cela lui a permis de partager son étonnement immédiat lors de cette déroute : “J’étais vraiment heureux d’être dans l’octogone pour ce combat. Et là, boom, même pas trois minutes.”, confie le natif de la Roche-sur-Yon. “C’était un mauvais moment à passer. Vraiment. À ce moment-là, quand il a fait ça, je me rappelle être resté figé dans la cage, genre, « C’est un cauchemar ?! » Non, c’était la réalité.”, décrit-il ensuite sur ce qu’il a ressenti en premier sur le ring suite à cette déconvenue. Une expression qu’affiche d’ailleurs son visage sur les images au moment de sa défaite.

“Fernand Lopez est directement venu me voir et m’a attrapé en me disant, « Frère, eh, tu vas bien ? » C’est comme ça. Qu’est-ce que vous voulez faire. Parfois les choses se passent bien, parfois non. Dans ces cas-là, il faut retourner bosser à la salle.”, a précisé Ciryl Gane sur le soutien de son entraineur pour le réconforter au moment de sa déroute dans l’octogone face à Jon Jones.