Cette phrase de Tiakola relayée par Kylian Mbappé agite l’Espagne

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé ne fait plus aucun doute en France, le meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée continue d’agiter les médias en Espagne, les journalistes locaux tentent désespérément de débusquer le moindre indice laissant présager un proche transfert au Real Madrid et sa publication d’une récente phrase de Tiakola dans son dernier single a encore enflammé la presse espagnole pour une raison totalement improbable.

Tiakola inspire les médias espagnols pour une raison improbable !

En effet, nous vous en parlions ce mercredi, Kylian Mbappé a validé le featuring entre Dave et Tiakola en relayant sur Instagram un extrait de leur morceau commun baptisé “Special” paru il y a quelques jours avec plusieurs émojis, une bombe, un feu ainsi qu’une poignée de main. Fan du rappeur français, le buteur parisien a apprécié cette collaboration et dans l’extrait publié via sa story, l’artiste chante “J’suis un Top Boy, transfert à prix élevé comme Moisés Caicedo à London“ de quoi interpeller la presse en Espagne. Dans cette phrase, le chanteur fait référence au transfert retentissant du milieu défensif, Moisés Caicedo de Brighton à Chelsea pour la somme de 128 millions d’euros, cette simple citation a inspiré les médias.

Le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo est allé jusqu’à faire un article à la Une de son média titré “Le message énigmatique de Mabppé“ afin d’assurer que la rumeur d’un transfert est relancée suite au partage des paroles de la nouvelle musique de Tiakola par le numéro 7 du PSG alors qu’il a simplement apprécié la chanson d’un de ses chanteurs préférés. La presse en Espagne a même analysé la réaction du rappeur qui a ensuite répondu au soutien du joueur avec un émoji cœur blanc comme un symbole pour représenter la couleur du maillot Madrilène, selon les médias.

L’Espagne rêve toujours de Mbappé au Real !

La fin du mercato fixé au vendredi 1er septembre se rapproche et Kylian Mbappé devrait poursuivre son aventure au PSG cette saison après avoir réintégré le groupe, il a même réalisé un doublé lors du dernier match contre Lens. L’avenir du joueur demeure toutefois encore incertain concernant son choix à l’issue de la saison 2023/2024, car il sera en fin de contrat avec le club parisien et pourra partir gratuitement dans un autre club.

En Espagne, la presse espère encore que le Real Madrid va tenter de faire une offre pour s’attacher les services du champion du monde, notamment suite à la blessure de Vinicius, mais l’option du club Madrilène la plus plausible semble de le récupérer gratuitement dans un an.