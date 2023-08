Ninho impressionne avec ses 10 records historiques

Reconnu comme l’artiste français ayant le plus de certifications en France, à tout juste 27 ans, Ninho compte à son actif des nombreux records et vient encore d’un décrocher un nouveau dernièrement avec le disque de diamant de l’album Jefe (plus de 500 000 ventes) ce qui nous donne l’occasion de consacrer un article sur ses quelques records les plus marquants.

Le média Twitter RapFrActus vient en effet de publier un “thread” des records les plus importants dans la jeune carrière déjà bien remplie de Ninho alors qu’il n’a fêté que sa 27ᵉ année au mois d’avril dernier, il devrait d’ailleurs encore entrer davantage dans l’histoire de la musique dans les années à venir. Avec à son actif six mixtapes, “Ils sont pas au courant Vol.1” en 2013, “En attendant I.S.P.A.C. 2” en 2014, “I.S.P.A.C. 2” en 2016, la trilogie “M.I.L.S” en 2016, 2018, 2020 et quatre albums “Comme prévu” en 2017, “Destin” en 2019, “Jefe” en 2021 et “NI” en 2023, Ninho est le recordman des singles d’or, de platine et de diamants en France avec un impressionnant total de plus 300 certifications.

Les chiffes prouvent le succès fulgurant de Ninho !

Autre exploit de Ninho, il est le seul rappeur français à compter quatre projets avec 100% des morceaux certifiés et encore mieux depuis le seuil des 500 000 ventes atteint par l’album “Jefe” ces derniers jours, il est le seul à en cumuler quatre disques de diamant devant PNL, Jul et Nekfeu qui en compte tous trois. NI détient également le record du titre de rap qui est resté le plus longtemps dans le top single avec plus de 1 400 jours grâce au morceau “La vie qu’on mène”.

Ninho a aussi réalisé le meilleur démarrage en une semaine pour un single en France sous l’ère du streaming et avec l’album “Jefe”, il est devenu le premier rappeur solo en France à obtenir un projet certifié diamant sans aucun featuring. Autre record de NI celui du single en solo certifié le plus rapidement en France, en neuf jours, et du premier titre de rap français toujours en solo à atteindre la barre des 200 millions de streams sur Spotify.

Le chanteur originaire de l’Essonne est en outre le plus jeune rappeur solo de l’histoire à avoir rempli La Défense Arena, la plus grande salle de concert d’Europe et enfin, il est le troisième plus gros vendeur de l’histoire du rap français avec un total de 3,2 millions de ventes.