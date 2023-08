Un rappeur dévoile un single écrit par ChatGPT

ICO dévoile “Tutu” avec des paroles écrites par ChatGPT ! En novembre 2022, le rappeur francophone proposait 111, un long format contenant notamment le single d’or “BBJTM”. L’artiste bruxellois fait son retour en cette fin du mois d’aout avec un morceau-concept original réalisé grâce à l’aide de l’Intelligence Artificielle.

ChatGPT écrit un morceau de rap !

Après l’avoir présenté sur l’application Tiktok en faisant sensation avec plus de 3 millions de vues, le single “Tutu” est un titre écrit par ChatGTP qu’ICO interprète avec son aisance habituelle, il est désormais disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming. Le rappeur a questionné l’IA afin d’obtenir un texte pour une chanson “qui rentre dans la tête et qui ne sort plus jamais” afin de créer ce morceau.

“Elle me demande combien de meufs j’ai eu ? Je lui dis quе je les comptes par cеntaine. Bébé, il faut que je m’entraîne. Ramène ton bunda il faut que je m’entraîne. C’est pas ma go, humhum c’est pas ma go. Pour pas te mentir j’ai la flemme. T’es le saumon dans mon bò bún. J’laisse mes enfants sur ton beau boule. Tu fais la meuf, j’en gère une autre. Mais rejoins nous si tu veux. Comme Central Cee my bitch is gay. Elle est bloquée sur le poignet. J’crois que la Audemars l’a piquéé” chante ICO dans le couplet unique de ce titre.