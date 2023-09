Benzema : en vidéo, son magnifique but sur talonnade

Découvrez en vidéo le superbe but sur talonnade du dernier Ballon d’Or ! Après sa blessure, Karim Benzema était incertain avant le match et a finalement retrouvé le chemin des filets avec Al-Ittihad sur une jolie geste avec une talonnade.

Benzema magistral !

Dans le duel au sommet de Saudi Pro League entre Al-Hilal et Al-Ittihad, Karim Benzema a donné l’avantage à son équipe à la 37ème minute de jeu alors que le score était de 1 but partout. C’est sur une action dans la surface côté droit suite à un centre que KB9 a marqué d’une talonnade au premier poteau pour tromper le gardien adverse. Le ballon touché de l’extérieur du pied par l’attaquant français est passé sous la jambe du gardien avant de renter dans le but.

En cas de victoire ce soir, Al-Ittihad frapperait un coup dans le championnat saoudien face à Al-Hilal qui est actuellement troisième et à deux points derrières l’équipe de Benzema au classement.

