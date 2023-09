Ce choix de Jon Jones qui peut permettre à Ciryl Gane de triompher

Cette déclaration de Jon Jones sur son avenir à l’UFC pourrait bien faire le bonheur de Ciryl Gane même s’il devra commencer par vaincre Sergey Spivak ce week-end !

Alors que la pression monte pour Ciryl Gane avant d’affronter Sergey Spivak dans moins de 24 heures, des propos de Jon Jones vont encore le motiver davantage pour venir à bout de son adversaire à l’UFC Paris 2 et lui ouvrir des nouvelles perspectives, concert son ambition dans la catégorie des poids lourds en cas de triomphe ce samedi.

La retraite de Jon Jones peut offrir une occasion en or à Ciryl Gane !

Après le départ de Francis Ngannou, Jon Jones est l’unique combattant MMA des poids lourds encore actif à avoir vaincu le français qui compte 11 victoires en 13 combats. L’américain va mettre son titre en jeu obtenu en battant facilement “Bon Gamin” face à Stipe Miocic lors de l’UFC 295, l’événement est programmé pour le 12 novembre 2023 et selon les récentes confidences de l’actuel champion, sa retraite est envisagée après ce combat ce qui pourrait bien ouvrir une porte à Gane pour retenter sa chance d’obtenir le titre de champion.

“En vieillissant, je dois considérer cela comme un business et mettre ma fierté de côté. Je dois parler à cause de mon héritage”, a confié Jon Jones à l’occasion d’un entretien au podcast Overdog en parlant d’éventuels combats face à Pavlovich et Aspinall après celui contre Miocic. “Les fans inconditionnels savent qui sont ces gars, c’est génial. Mais en fin de compte, je dois combattre des mecs qui enthousiasmeront le grand public. Quand vous êtes à ma place, il y aura toujours ce nouveau défi du gars qui sera plus jeune que vous et tout le monde veut voir si vous pouvez le relever une fois de plus. C’est comme ça.”, a-t-il précisé.

À 36 ans, Jon Jones semble donc envisager de mettre fin à sa carrière après avoir affronté Miocic et en cas de victoire, son départ va laisser la ceinture de champion des poids lourd l’UFC vacante. En plus de Aspinall, Pavlovich ou encore Almeida, s’il réussit une belle performance à l’UFC de Paris demain, Ciryl Gane serait un très sérieux candidat dans un combat pour le titre.

