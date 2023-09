Ciryl Gane trop tendre ? Le combattant de MMA réplique aux détracteurs

Tout le monde attend le retour dans l’octogone de Ciryl Gane programmé pour ce samedi soir à Paris. En attendant, le combattant vient de valider sa pesée pour le combat Sergey Spivak et a répondu à ses détracteurs qui l’accusent d’être trop gentil pour un combattant de MMA.

Ciryl Gane recadre ceux qui le critiquent !

Quelques heures avant son affrontement avec Sergey Spivak dans la cage pour un combat poids lourds lors de l’UFC Paris 2 à l’AccorHotels Arena, Ciryl Gane a accordé une entrevue. Le vainqueur de cette confrontation pourrait prétendre à un affrontement contre Jon Jones pour le titre. Devant les journalistes, le combattant français a abordé les commentaires portant sur sa personnalité qu’on qualifie parfois de trop “amicale”. Lorsqu’on lui a demandé son opinion sur les critiques qui le qualifient parfois de trop “aimable”, le combattant originaire de La-Roche-sur-Yon a partagé ses réflexions, comme en témoignent les propos relayés par le média Actu MMA.

“Malheureusement, je vais laisser ces gens déçus parce que je ne changerai pas”, se justifie Ciryl Gane pour expliquer qu’il n’est pas près de changer son caractère pour plaire aux gens. “Je ne changerai pas, c’est une certitude”, affirme ensuite le combattant français, puis poursuit, “Je suis moi-même depuis que j’ai commencé : devant les caméras, dans la cage, en dehors de la cage, avec les gens qui me croisent dans la rue…”.

“C’est mon identité, mon éducation et c’est ma vision de la vie. Ça ne changera pas même si des fois, les événements font que tu changes un peu. Je ferai tout pour que ça ne change pas et ça ne changera pas.” a conclu Ciryl Gane sur le sujet.