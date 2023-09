PSG : une très mauvaise nouvelle tombe pour Kolo-Muani

Triste nouvelle pour Kolo-Muani, il n’y a quasiment plus aucune qu’il soit transféré au PSG avant la fin du mercato fixé ce soir à minuit alors tous les médias avaient pourtant annoncé que la transaction était proche d’être conclue ce matin.

Après avoir été attendu à Paris cette semaine, Randal Kolo Muani était enfin sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. La situation s’est progressivement clarifiée, et le PSG et Francfort semblent proches de parvenir à un accord financier. Selon les informations de journalistes Loic Tanzi et Fabrice Hawkins, l’indemnité de transfert est évaluée à environ 90 millions d’euros (75M€ + 15M€), incluant des bonus selon la dernière offre parisienne qui aurait convaincu les dirigeants de Francfort.

Le transfert de Kolo-Muani annulé !

Alors qu’il ne restait plus que quelques détails à régler dont l’arrivée de Hugo Ekitike en Allemagne, le club de Francfort s’est imposé d’avoir un remplaçant à Kolo Muani en cas de départ, le PSG a donc tenté de convaincre Ekitike de rejoindre le club allemand, mais le deal tarde à se conclure.

En Allemagne, le journaliste Florian Plettenberg fait une révélation surprenante dans cette affaire et assure que le transfert de l’ancien joueur du FC Nantes vers le Paris Saint-Germain est sur le point de capoter. Comme expliqué précédemment, le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Marcus Krösche, ne donnerait pas son accord tant qu’aucun attaquant n’a été trouvé pour remplacer Kolo Muani. Cela se produit malgré l’accord financier de 90 millions d’euros existant entre Paris et le club évoluant en Bundesliga. Dans leur quête d’un remplaçant pour Kolo Muani, Francfort se heurte toujours au refus d’Hugo Ekitike.

Le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins affirme désormais que la finalisation du transfert de Kolo-Muani au PSG relève du miracle, la transaction a capoté, affirme Kicker, l’international français reste à Francfort cette saison, annonce le bihebdomadaire allemand. À moins d’un énième rebondissement, l’ancien Nantais donc pas cette année sous les couleurs parisiennes.

