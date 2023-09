Shone se joint au coup de gueule de Rohff sur l’interdiction de l’abaya

Tout comme Rohff le manager de Freeze Corleone se prononce sur l’interdiction de l’abaya à l’école et partage son avis.

Gabriel Attal a ouvert un débat sur l’utilisation de l’abaya. Le Ministre de l’Éducation nationale exprime son souhait d’interdire cette tenue dans les établissements scolaires. Après Rohff, c’est maintenant Shone qui s’est exprimé ouvertement à ce sujet sur Twitter.

La polémique de l’abaya révolte Shone et Rohff !

Lors de son apparition sur le plateau du journal de TF1 le dimanche 27 août, Gabriel Attal a annoncé l’interdiction de l’abaya dans les écoles, affirmant : “Il ne sera plus permis de porter l’abaya à l’école.”. À travers cette déclaration, il vise à établir des “règles claires au niveau national”. Cette annonce a immédiatement suscité la colère de plusieurs responsables politiques de gauche. Cependant, ils ne sont pas les seuls à réagir, car Rohff a également publié un long message sur les réseaux pour s’indigner face à cette décision, “La France n’a pas d’autres problèmes plus importants et urgents à régler en ce moment?!” s’est-il notamment interrogé dans sa réaction avant dénoncer le fait que le gouvernement ne s’occupe par des réels problèmes des jeunes ou encore plus généralement de la population. Une prise de position que partage aussi Shone en rappelant la définition du mot laïcité.

“La laïcité : Principe inscrit dans la Constitution. Elle garantit la liberté de conscience, l’égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance, la neutralité de l’État à l’égard des religions et le libre exercice des cultes.”, s’est exprimé Shone sur X avant de poursuivre “Voilà conseil du culte musulman, tu vois que ta voix ne compte même pas un peu. Le gouvernement ne t’a pas demandé concernant l’abaya. Il savait bien quelle serait ta réponse. Pire, tu dis que ce n’est pas religieux, mais eux, ils disent si pour NOUS c’est religieux. Quel forcing.”.

Le message est clair pour Shone qui assure actuellement la promotion de nouvel album “L’Attaque Des Clones” de Freeze Corleone à paraitre pour le 11 septembre et dont le deuxième vient d’être dévoilé avec le single “Amérique du Sud“.

