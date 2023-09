Quand Kalash Criminel a choqué toute son école

Dès le plus jeune âge, Kalash Criminel ne plaisantait pas et ne se laissait pas marcher sur les pieds comme le prouve cette anecdote de son enfance. Ce tempérament, le rappeur originaire du 93 l’a toujours eu. Cela, il l’a confié lors d’une ancienne interview qu’il a accordée à YARD, au cours de laquelle l’artiste a partagé une mésaventure de son passage à l’école primaire.

C’était suite à l’affaire de la parution d’un projet dédiée aux rappeurs originaires de Sevran sans Kaaris que Kalash Criminel a réalisé cette interview. Le boycott de Riska à l’époque avait suscité beaucoup de discussions. Kalash s’est expliqué sur cette affaire avant de s’exprimer dans laquelle il a soutenu son compère, avec son franc-parler habitué, il a ensuite évoqué dans cet entretien avec Yard un souvenir de son enfance qui pourrait bien faire sourire plus d’un.

Tout le monde est choqué, confesse Kalash Criminel

“J’étais au CP et tout. Tout se passe bien et j’étais trop en avance sur mes camarades de classe. Donc on me fait sauter une classe. Je passe en CE1. Jeudi, j’arrive en CE1, la prof elle me présente et tout « ouais il a sauté une classe » et tout… J’arrive dans la cour de récré, il y a un pote. C’est pas un pote tu vois, un mec qui était en CE1 avec moi. Il fait une bêtise et lui et trois potes à lui ils m’accusent moi.” décrit Kalash Criminel sur cette histoire survenue lorsqu’il était encore CP, mais dont il a un très bon souvenir.

“En mode « ouais mais c’est lui qui a fait ça ». Je crois ils ont cassé un truc, je me rappelle plus. Et ils m’accusent en mode « ouais c’est lui qui a fait ça ». La prof elle vient me voir en mode « ouais tu viens d’arriver tu fous déjà la merde ». Et alors que moi, tu connais je suis petit. J’ai plus mes potes du CP.”, explique ensuite le rappeur de Sevran. Il ne se laissera pas faussement accusé et déshonoré de cette manière, il a résolu cette situation à sa manière.

“J’arrive dans une classe, personne voulait parler avec moi c’est à dire que je suis dans mon coin. Et en plus, on m’accuse et eux ils rigolent. Donc ça veut dire je rentre chez moi. Hé je te dis, j’étais petit hein. J’ai fait une nuit blanche, j’ai cogité.”, poursuit Kalash Criminel avant de conclure cette anecdote, “J’ai dit « en fait c’est quoi ils vont voulu me faire quoi là ». Le lendemain, j’arrive à l’école 8 heures du matin. Je vois le mec je lui mets une grande tarte devant tout le monde hein. Je lui mets une grande tarte, tout le monde est choqué.”.

À lire aussi : On sait pourquoi Kalash Criminel n’enlève jamais sa cagoule