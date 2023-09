Booba prêt à faire un concert exceptionnel au Parc des Princes

Booba valide un concert dans l’enceinte du PSG !

Ce dimanche, Booba a fêté l’anniversaire de son concert événement le 3 septembre 2022 au Stade de France devant 80 000 spectateurs. Ce concert à guichets fermés a couronné ses 28 ans de carrière dans le rap français avec une communion parfaite en compagnie de son public, B2O avait réussi l’exploit de remplir le plus grand stade de l’hexagone.

Lors de cette soirée, SDM assurait la première partie, Booba avait ensuite invité ses enfants sur scène et notamment Luna pour chanter le morceau “Petite fille” avec la phrase “Il n’y a que ma petite fille qui me court dans les bras” dans une séquence remplie d’émotion pour le rappeur du 92i. Kayna Samet avait aussi rejoint le DUC pour chanter le classique “Destinée” avant de mettre le feu avec “Mové Lang” en compagnie de Gato Da Bato puis de reprendre les paroles de “92i Veyron” repris en chœur par le public et de conclure avec “Boulbi”.

B2O veut se produire au Parc des Princes !

“Y a ceux qui parlent, y a ceux qui font. Merci pour ce moment très spécial qui fête ses 1 an aujourd’hui.”, a commenté Booba pour célébrer les 1 an de son Stade de France en publiant une vidéo du récap de sa performance avec des images marquantes de la soirée, de l’un des plus historiques et emblématiques concerts de l’histoire du rap français. Les fans rêvent désormais d’un nouveau gros concert en région parisienne de Booba et ont suggéré au rappeur de remplir le stade dans lequel évolue le Paris Saint-Germain en proposant un prochain rendez-vous au Parc des Princes.

“Il y’a un an jour pour jour, je vivais le concert du siècle. Booba on attend un parc des princes cette fois-ci ?” a questionné un internaute et ce message a interpellé Booba. “Le parc ça se tente !“, a répondu tout simplement l’ancien membre du groupe Lunatic visiblement prêt à mettre cela en place dans les prochains mois afin de retrouver son public sur scène. La déclaration a d’ailleurs rapidement mis le feu à X, les fans de rap français ont exprimé un énorme enthousiasme face à la possible venue de B2O au Parc.

Y a ceux qui parlent, y a ceux qui font. Merci pour ce moment très spécial qui fête ses 1 an aujourd’hui. 🙌🏾🎂🏴‍☠️. #LPNJF pic.twitter.com/PD5W4fBiXA — Booba (@booba) September 3, 2023