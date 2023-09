Maes, fier de son featuring avec Jul, qui vient de réaliser un bel exploit

Maes s’est félicité sur ses réseaux sociaux du succès de sa collaboration avec Jul, leur featuring vient de franchir un cap historique en termes d’écoutes sur les plateformes de streaming. À cette occasion, il a également adressé un message subliminal en réponse aux critiques de Booba.

Jul et Maes, une connexion réussie !

En pleine confrontation avec Booba, Maes a animé Twitter et Instagram toute cette semaine avec leurs échanges houleux. Il s’est même retrouvé en tête des tendances sur Twitter à plusieurs reprises ces derniers jours. Au cours de leurs provocations mutuelles, le DUC de Boulogne a reproché au rappeur de Sevran de ne plus rencontrer autant de succès depuis la fin de leur collaboration, en mettant en avant les chiffres des clips “Blanche” et “Madrina”, qui ont enregistré nettement moins de visionnages sur Youtube. L’auteur d’Omerta n’a pas directement réagi à cette critique de B2O mais a tenu à prouver qu’il avait d’autres succès dans sa carrière, indépendamment de son ancien compère.

En effet, Maes peut se vanter d’avoir d’autres succès dans sa discographie. Les tubes “Madrina” et “Blanche” avec Booba sont certes parmi les titres les plus populaires de Maes auprès de ses auditeurs. Cependant, le rappeur originaire de Sevran a d’autres hits à son actif, comme le single “Dybala” en collaboration avec Jul, sorti il y a trois ans et qui vient d’atteindre une belle performance. Le clip de cette collaboration cumule 69 millions de vues sur Youtube et vient de dépasser la barre des 100 millions d’écoutes sur Spotify. Maes s’est félicité de cet exploit en remerciant ses fans avec une vidéo de la version live de ce morceau qu’il a interprété lors de son passage sur scène au festival des Ardentes cet été. “#Dybala en feat avec @jul vient d’atteindre les 100M de streams. Merci à tous“, a-t-il écrit en exprimant sa gratitude envers ses fans.

Dans les commentaires de son tweet, les internautes ont rapidement fait le rapprochement de ce message comme une réponse à Booba, “Booba a abandonné la guerre j’pense ptdrrrrrr”,”Blanche en feat avec booba aussi. Bien joué”, “Masterclass pendant que Booba arrive pas à trouver une bonne réponse au clash”, “Dis merci à Jul oui”, “Merci spotify pour les entrées en playlist et jul”, “C’est toujours l’effet booba ça. Il est sur l’album je te rappelle. Il l’a rendu « BLANCHEEE»” peut-on découvrir dans les réactions du tweet de Maes.