De Cristiano Ronaldo à Lionel Messi, les 10 stars les mieux payés sur Instagram

Qui sont les célébrités les mieux rémunérés grace à Instagram depuis le début de l’année ? On a enfin la réponse est les joueurs de football comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à l’honneur de ce classement établi par le média Hopper HQ avec le Top 10 des stars qui ont toutes touché au moins un million d’euros avec le réseau social.

Cristiano Ronaldo touche plusieurs millions avec Instagram

Hopper HQ a réalisé une étude mathématique sur les revenus générés par les célébrités sur Instagram afin d’avoir une estimation des gains des différentes personnalités les plus populaires sur le réseau social grace à la rémunération générée avec la publicité. En plus d’avoir touché le jackpot en ayant rejoint l’Arabie Saoudite pour sa fin de carrière après avoir tout gagné avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo en cumulant plus de 603 millions d’abonnés prend la tête de ce classement avec 2,97 millions d’euros de gains en publications sponsorisées.

CR7 est suivi dans ce classement pas un autre footballeur, Lionel Messi qui a été quitté le PSG cet été pour l’Inter Miami. Le champion du monde argentin avec ses 485 millions de fans atteint le montant de 2,385 millions d’euros. Selena Gomez prend la dernière marche du podium avec 2,380 millions d’euros.

Kylie Jenner est quatrième avec 2,19 millions d’euros, suivi de près par Dwayne Johnson cinquième avec 2,136 millions d’euros. Ariana Grande est sixième avec 2,08 millions d’euros, Kim Kardashian arrive à la septième place avec 2 millions d’euros, Beyoncé est huitième avec 1,89 million d’euros. Khloe Kardashian prend l’avant-dernière place du Top 10 avec 1,735 million d’euros et en dernière position arrive Justin Bieber avec 1,62 million d’euros.

