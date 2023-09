Shay plagiée par Coi Leray ! Les fans de la rappeuse scandalisés

La ressemblance entre le dernier clip de Coi Leray et l’un des clips de Shay est troublante ! Les fans de la rappeuse belge ont rapidement dénoncé un plagiat pour une inspiration sur le visuel du clip « DA » de quoi susciter la controverse alors qu’aucune des deux chanteuses ne s’est exprimée pour le moment sur cette polémique.

Une ressemblance plus que troublante avec Shay !

Après son retour avec les singles « DA » et « Jolie Go », Shay s’est fait discrète, elle a participé à la seconde saison du programme de Netflix, « Nouvelle école » et a fait une apparition remarquée à la cérémonie des Flammes, son prochain album est toujours, mais pour le moment, elle n’a au regret de ses fans encore aucune annonce officiellement sur la parution à venir de ce projet. En attendant, l’ancienne membre du 92i a fait parler ces derniers jours sur les réseaux suite à la publication du dernier clip de Coi Leray qui a agacé les admirateurs de la Belge.

Coi Leray accusée par les fans de la rappeuse Belge

Il y a cinq jours, Coi Leray a dévoilé le clip « Isabel Marant » extrait de son album « Blue Moon » et la ressemblance avec le clip « DA » a interpellé les fans de Shay qui ont dénoncé selon leur avis un plagiat flagrant. « Elle profite du sommeil éternel de Shay pour lui voler son flow c’est de la folie », « elle avait bien dit qu’elle avait kiffé le clip de Shay mdrrr , copier-coller », « Shay t’as vu, tu aurais pu graille ton feat international tranquillement, mais tu préfères faire l’anonyme, voilà mtn ça reprend tes idées », « et dire que Shay est timide et prend du temps à sortir des projets parce qu’elle angoisse, pendant ce temps, elle a des enfants jusqu’aux États-Unis, c’est zinzin tout de même », peut-on lire dans les dénonciations des internautes d’autres se sont aux questionnés si Shay est au courant de la sortie de ce visuel aux similitudes étonnantes avec son clip.

Même si Shay n’a pas fait de commentaire pour le moment sur cette étrange ressemblance, au mois de mars dernier, elle a confié être passé à côté sans faire exprès des propos élogieux de Coi Leray dans une interview la radio lors de laquelle elle s’est exprimée sur la rappeuse belge. « Elle a cette sonorité… Oh mon Dieu… Et c’est visuel que j’ai vu, ça m’e*cite rien que d’y repenser. La chanson est sortie il y a deux ans, mais je veux encore en faire un remix. », avait déclaré la rappeuse américaine. « Vous m’avez laissé lui mettre un vent normal » s’en était excusée l’interprète de Jolie Go.

