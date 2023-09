Ce combattant de MMA provoque Cédric Doumbé, « Tu me fuis »

Alors que Cédric Doumbé continue de mettre la pression à Jordan Zebo avant leur combattant, l’ancien champion de kick-boxing vient de se faire provoquer par un autre combattant de MMA du PFL qui l’accuse de fuir. Très réactif sur les réseaux, le franco-camerounais ne devrait pas manquer de répondre à ce message.

Magomed Umalatov prêt à affronter Cédric Doumbé !

En principe, c’est Cédric Doumbé qui se retrouve dans le rôle de celui qui défie ses adversaires. Adepte du trash-talking, l’ex-candidat de The Circle Game ne mâche jamais ses mots à l’encontre des autres pratiquants de MMA. Depuis l’officialisation de son premier combat en PFL contre Jordan Zebo à la fin du mois de septembre à Paris, il ne cesse de se moquer de son compatriote avec dernièrement l’envoi d’un colis contenant un lit pour que son rival puisse dormir après avoir été mis KO lors de leur confrontation avant de dévoiler une vidéo des coulisses de sa préparation avant de « fumer Zebo » comme il le proclame puis de poster plusieurs montages humoristiques sur Instagram afin de le taquiner.

Malgré son activité sur X (ex-Twitter) et Instagram, Cédric Doumbé n’a pas répliqué pour le moment à la sollicitation d’un autre athlète du PFL qui va suivre de près les débuts du Français dans la ligue américaine d’arts martiaux mixtes le samedi 30 septembre. Tout comme Doumbé, Magomed Umalatov est invaincu en MMA et compte un impressionnant palmarès de 14 victoires en 14 combats dont pas moins de 11 KO/TKO. Le russe est un combattant complet et serait un très sérieux adversaire pour « The Best ».

« Je m’amuse pendant que tu me fuis !« , a-t-il déclaré sur Instagram en mentionnant Cédric Doumbé ainsi que le compte du PFL en légende d’une publication de lui en train de jouer au golf. Un message clair pour le défier dans l’octogone, mais le français devra tout d’abord battre Zebo avant de programmer un autre combat.

