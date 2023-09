Interdiction de l’Abaya : Sadek critique le gouvernement de Macron

Face au débat de l’interdiction de l’Abaya à l’école, Sadek a pris position contre le gouvernement en pleine polémique de cette rentrée des classes 2023.

Le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse de France a décidé de ne pas autoriser le port de l’Abaya dans les établissements scolaires à partir de ce mois de septembre, cette décision fait débat et n’a pas manqué de susciter la réaction du rappeur du 93.

Dégouté par le débat sur l’Abaya, Sadek décide de réagir !

Après avoir dévoilé le septième album de sa carrière avec « Ouvert tout l’été« , un double album 25 morceaux réédité le 18 août avec cinq bonus, Sadek reste actif sur ses réseaux et n’hésite pas commenter l’actualité du moment en France. Le scandale de la rentrée 2023 dans le pays est l’Abaya, le gouvernement d’Emmaneul Macron a fait le choix de l’interdire des écoles françaises suite à la réforme mise en place par Gabriel Attal.

Cette décision a indigné l’artiste originaire de Neuilly-Plaisance et a fait passer un message pour s’étonner des priorités de nos politiciens pour le bien-être du peuple : « Les gens ne peuvent plus partir en vacances, faire les courses normalement, commencent chaque mois endettés, les services publics sont médiocres, les hôpitaux sont à l’agonie, personne ne se sent plus en sécurité » commence-t-il par constater dans un premier tweet avant de déplorer, « mais non la priorité de l’état, c’est de parler chiffon« .

Le constat édifiant du rappeur sur le gouvernement

En effet, la question du port de l’Abaya est devenue l’un des sujets chauds de l’actualité ces derniers jours en France, les sorties politiques sur le sujet se multiplient de la part des politiciens et les médias ne cessent d’en parler. Dans un autre tweet, le rappeur remet en cause la laïcité de notre pays. « La France est un pays laïque, mais dirigé par un gouvernement sataniste, voili voilou », commente Sadek avec une photo du lycée Mistral situé à Avignon devant lequel les autorités s’assurent du respect de la loi sur l’interdiction des abayas mais le rectorat d’Aix-Marseille a démenti cette affirmation relayée par le chanteur.

Sadek s’est aussi étonné du discours incohérent de nos élus comme Élisabeth Borne et Gabriel Attal qui ont été identifiés en train de faire un aller/retour depuis Paris en jet privé dans le but d’être présent à une rentrée scolaire située dans un établissement à proximité de la ville de Rennes avec la légende : « On est vraiment des sans-culo**es … bon qu’à se faire en***** ».