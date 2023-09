Kylie Jenner et Timothée Chalamet, c’est officialisé grâce à Beyoncé

Le couple entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet est validée !

C’est l’actualité people de ce début de semaine qui nous a été révélée à l’occasion du dernier concert de Beyoncé à Los Angeles. Après s’être rapprochée des rappeurs, avec une relation en compagnie de Tyga en 2014 pour une séparation en 2017, avant de se mettre en couple quelques mois plus tard avec Travis Scott pour une romance très compliquée avec une première rupture en octobre 2019 avant de se réconcilier jusqu’à leur séparation définitive en début d’année, Kylie Jenner a retrouvé l’amour et n’a pas hésité à l’afficher publiquement.

Kylie Jenner et Timothée Chalamet unis !

Ce lundi 4 septembre, Beyoncé a réalisé un concert à Los Angeles dans le cadre de son Renaissance World Tour devant un public acquis à sa cause, mais ce n’est pas sa performance de la soirée qui a fait le plus parler dans la presse, il s’agit de la présence de Timothée Chalamet. L’acteur franco-américain, à l’affiche du blockbuster « Dune » dans le rôle principal du film réalisé par Denis Villeneuve oscarisé en 2022, a fait une apparition dans le carré VIP à cet événement en compagnie de Kim et Khloé Kardashian ainsi que de Kylie et Kendall Jenner.

Alors que depuis le mois d’avril la presse people fait circuler la rumeur d’une histoire d’amour entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet, cette soirée a enfin confirmé l’information de façon officielle. En effet, le média TMZ a révélé des images des deux tourtereaux plus proches que jamais en train de s’embrasser sans aucune gêne en public, une séquence qui ne laisse donc plus aucun doute sur leur relation. Le reporter Chris Gardner a aussi relayé une vidéo de Chalamet en train de prendre du bon temps pendant le concert avec l’influenceuse, suivie par 399 millions d’abonnés sur Instagram.