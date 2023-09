Naps a craint le pire au démarrage de La Kiffance

« Cellule de crise, c’est pas normal », confesse Naps ! « La Kiffance » a été l’un des tubes de l’été 2021, mais le rappeur marseillais a été sérieusement inquiet du démarrage de son single à l’époque, car il n’a pas eu tout de suite le succès escompté de quoi le faire paniquer lui et son équipe face aux premières statistiques du morceau avant d’exploser quelques jours après sa sortie.

Naps a eu peur de s’être totalement planté !

En 2021, Naps a franchi un nouveau cap dans sa carrière en se faisant connaitre du grand public lors de la sortie de l’album « Les mains faites pour l’or » grâce au titre « La Kiffance » devenu un véritable hit qui tourné en boucle dans toutes les soirées et en boite de nuit cette année-là. Le morceau produit par Zeg P a pulvérisé les scores avec 172 millions de vues pour le clip en un peu plus de deux ans et 197 millions d’écoutes sur Spotify ainsi qu’une certification de triple single de diamant.

Cet énorme carton a pourtant pris un peu de temps à prendre forme et la plupart des auditeurs ne le savent pas, mais cela a réellement inquiété Naps à la parution du single. C’est à l’occasion d’un passage sur la radio Skyrock que le rappeur s’est confié sur le démarrage de son tube en 2021. « Au bout de 6 heures, il avait fait, je ne sais pas, 150.000 vues » décrit l’artiste sur le contexte de cette anecdote. « Ça veut dire à 1h du matin, 2h du matin, j’appelle tout le monde : manager, Khalif Hardcore, maison de disques. » se remémore-t-il, « Je dis : “Cellule de crise, c’est pas normal, y’a que 150.000 vues”. Je me suis dit : « Ça y est, on s’est manqués. On a envoyé le mauvais son« .

La Kiffance a réalisé un très mauvais démarrage

Naps avoue avoir pris ensuite son mal en patience et heureusement pour lui les chiffres commencent à grimper progressivement au fil des jours, de quoi le rassurer, « Et sur la vie de ma mère, petit à petit, il monte, il monte, il monte, je serre« . C’est finalement le timing de la mise en ligne de la chanson qui semble avoir causé ce démarrage plus lent que prévu alors qu’il s’était fait à l’époque discret pendant une année suite au carton du single « Bande Organisée » de Jul auquel il a participé, « Et il a fait 300.000 vues en 24h, il n’a pas fait beaucoup. (…) Mais ce que je veux dire, c’est que ça faisait longtemps que je n’étais pas venu, en plus je sors de Bande Organisée« .