Didi B et Booba, c’est fini ! L’explication du rappeur ivoirien

Sa relation avec Booba ? Didi B répond très sincèrement et c’est officiel, le 92i vient encore perdre l’un de ses membres. Pour la première fois depuis le début de leur récent différend, le rappeur ivoirien a pris la parole pour tenter d’apaiser les tensions tout en confirmant la fin de sa collaboration avec B2O.

Didi B sort du silence sur ce conflit

La tension était palpable entre Booba et Didi B depuis quelques semaines. Le DUC de Boulogne n’a pas hésité à monter le ton à l’encontre de l’artiste signé sur son label 92i Africa pour faire part de son mécontentement sur la direction artistique qu’il a pris ces derniers mois ainsi que ses collaborations. Après plusieurs provocations, l’artiste originaire de Côte d’Ivoire n’a pas directement répondu aux déclarations à son encontre avant d’envoyer ses avocats le défendre contre Kopp selon les révélations de ce dernier sur Instagram. En réaction, l’auteur d’Ultra l’a sérieusement averti pour mettre un coup de pression que cela ne sert à rien.

Questionné à ce sujet, dans le programme Avant-Première sur Canal Pop, Didi B a livré sa version des faits sur cette affaire en assurant qu’il n’y a rien de bien grave entre eux pour tenter d’apaiser les esprits. « La question qui tue. Didi B, on ne va pas faire comme si on n’allait rien dire. Qu’est-ce qui se passe avec Booba ? » a demandé la journaliste. « Il ne se passe rien de grave« , relativise le chanteur ivoirien B avant de s’expliquer, « Comme vous le savez, je sais où je vais. Je n’ai pas vraiment envie de m’engager dans une direction qui ne me convient pas« .

Booba réagit et livre sa version !

« Jusqu’à présent, mon équipe et moi avons accompli un travail formidable » précise ensuite Didi B avant de justifier la réaction de Booba par le fait qu’il s’agit là de sa manière à lui de s’exprimer en utilisant Internet : « Booba a sa propre manière de s’exprimer, principalement sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il aurait pu me contacter directement, mais il a choisi une approche différente« . « Je choisis de retenir les aspects positifs de notre collaboration, même si elle est en train de prendre fin. Après tout, si nous ne nous entendons plus, il n’y a plus de raison de poursuivre« a-t-il conclu.

Les propos ne Didi B n’ont pas convaincu Booba. « Le menteur m’a Unfollow et bloqué sur Whatsapp. Le travail en question… zéro certif ça stream pas, car trop de sorties bâclées. Il n’a pas compris. Y nous a envoyé ses avocats, mais n’y connait rien en droit le pauvre » déclare B2O en relayant les images de l’interview en assurant que le membre du 92i Africa ne connait en matière de droit.