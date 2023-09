Gazo et Heuss repris par Angèle avec une IA devient un hit

Avec leur dernière collaboration en date sur le single « Saiyan« , Heuss et Gazo ont fait un carton cet été en offrant au public un nouveau tube qui occupe la première place du Top Singles depuis plusieurs semaines. Cependant, une autre version du morceau avec Angèle, n’ayant rien d’officiel, devient de plus en plus populaire sur Internet au point d’atteindre des chiffres d’écoutes assez impressionnants.

Le titre « Saiyan« , duo des rappeurs Gazo et Heuss, vient de décrocher la certification de single de platine avec plus de 30 millions de streams, ce qui confirme que le morceau est bien l’un des tubes de cette fin de saison estivale. Cependant, un remix improbable généré par une Intelligence Artificielle pour remplacer la voix des deux chanteurs par celle d’Angèle commence à lui faire de l’ombre. En effet, cette version réalisée par Lnkhey avec l’aide d’une IA est très réaliste et avait indigné l’artiste belge à sa mise en ligne, mais poursuit son ascension.

Un succès incroyable pour un titre généré avec une IA !

Disponible sur Youtube depuis un peu moins d’un mois, le titre « Angèle – Saiyan [IA] » atteint 2,4 millions d’écoutes, une performance exceptionnelle pour le premier véritable succès d’une chanson générée par une Intelligence Artificielle en France. Cependant, pour des raisons de droit d’auteur, il ne sera jamais mis en écoute sur les plateformes de streaming. D’ailleurs, le phénomène a donné des idées, les créations de ce type se multiplient sur la toile ces dernières semaines, cependant, avec beaucoup moins de réussite, alors que celle avec Angèle sur une reprise de Gazo et Heuss a le mérite d’être plus réaliste.

« À la base, j’avais juste créé le modèle IA de voix d’Angèle et je cherchais des covers à faire juste pour m’amuser », a réagi Lnkhey sur le triomphe de son remix au média Interlude. Il a été bien aidé par le coup de gueule d’Angèle sur les dangers de l’IA pour les artistes, relayé en masse par tous les médias, lui offrant une énorme campagne de publicité gratuite et inespérée. La sœur de Roméo Elvis a d’ailleurs aidé à relancer le buzz de cette version de Saiyan en s’affichant en train de reprendre réellement les paroles du morceau dans un vlog de Léna Situations, Gazo a ensuite validé en personne la séquence sur Twitter.

La viralité de cette version du tube de Heuss et Gazo a sans doute aussi permis à la version originale du single de remonter dans le classement des titres les plus écoutés en France, avec désormais un total de 32 millions de streams rien que sur Spotify et une place de N°1 au Top Singles.

